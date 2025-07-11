Fed官員對降息立場分歧

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復降息。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀指出，這份會議紀錄顯示Fed內部對通膨前景分為兩派，促使主席鮑爾保持中道，若關稅的通膨效應沒預期那麼大，鮑爾可能開啟9月降息之門。

Fed在9日發布的6月會議紀錄指出，「雖然一些與會者認為關稅只會造成物價一次性上漲，不影響更長期的通膨預期，多數與會者都提到關稅可能對通膨有更長久影響的風險」，點出通膨實施時間、規模及持續期等「龐大不確定性」，雖然整體不確定性已比5月會議降低。

會議紀錄顯示，「多數與會者評估，今年略為調降聯邦資金利率區間，可能合適」，但根據必須是勞動市場走弱、獲數據顯示關稅帶來的通膨壓力更溫和、也更加暫時。凱投宏觀經濟學家亞許沃斯認為，Fed 6月會議紀錄明白顯示多數官員「有意觀望」，再行承諾是否降息。

蒂米羅斯指出，若Fed能繼續維持預測通膨升幅不會那麼大，鮑爾可能會以勞動市場減弱或通膨消息好轉為由，開啟夏末（也就是9月）降息之門。不過，Fed官員已暗示，目前利率距離「中性立場」不遠，之後的降息幅度可能有限，步調也更緩慢。