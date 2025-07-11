Fed官員對降息立場分歧

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復降息。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀指出，這份會議紀錄顯示Fed內部對通膨前景分為兩派，促使主席鮑爾保持中道，若關稅的通膨效應沒預期那麼大，鮑爾可能開啟9月降息之門。

Fed在9日發布的6月會議紀錄指出，「雖然一些與會者認為關稅只會造成物價一次性上漲，不影響更長期的通膨預期，多數與會者都提到關稅可能對通膨有更長久影響的風險」，點出通膨實施時間、規模及持續期等「龐大不確定性」，雖然整體不確定性已比5月會議降低。

會議紀錄顯示，「多數與會者評估，今年略為調降聯邦資金利率區間，可能合適」，但根據必須是勞動市場走弱、獲數據顯示關稅帶來的通膨壓力更溫和、也更加暫時。凱投宏觀經濟學家亞許沃斯認為，Fed 6月會議紀錄明白顯示多數官員「有意觀望」，再行承諾是否降息。

蒂米羅斯指出，若Fed能繼續維持預測通膨升幅不會那麼大，鮑爾可能會以勞動市場減弱或通膨消息好轉為由，開啟夏末（也就是9月）降息之門。不過，Fed官員已暗示，目前利率距離「中性立場」不遠，之後的降息幅度可能有限，步調也更緩慢。

鮑爾 通膨 Fed

延伸閱讀

川普罵鮑爾罵不停！專家：預料聯準會近期不會降息

川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

關稅政策未引發通膨？川普：聯準會主席應立即辭職

相關新聞

輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力...

印度砸錢補貼衝稀土生產 降低對陸依賴 制定國產化獎勵計畫

知情人士透露，為降低從中國大陸進口的依賴，印度提出了一項獎勵本土生產稀土磁鐵的計畫，並已吸引國內多家大型企業集團的興趣。

IMF：美元穩居貨幣霸主 地位難撼動

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，第1季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元微增，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的霸...

川普：銅進口品50%關稅 8月開徵

美國總統川普於美東時間9日晚間宣布，8月1日起將對銅進口品徵收50%關稅。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會...

Fed官員對降息立場分歧

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復...

X平台人事地震 執行長閃辭

社群平台X執行長的雅卡理諾（Linda Yaccarino），9日閃電宣布辭任執行長一職，離開執掌兩年的職位，她未透露辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。