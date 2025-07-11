IMF：美元穩居貨幣霸主 地位難撼動

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，第1季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元微增，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的霸主地位似乎仍穩固。

IMF在9日發布的「全球外匯存底趨勢」數據顯示，美元第1季的全球外匯存底占比為57.7%，只略低於去年第4季的57.8%，原因是其他準備貨幣相對於美元升值。川普政府在貿易、安全、經濟的政策變化，打亂市場對美元的信心，使美元今年來重貶10%。

雖然如此，第1季增加的1,680億美元準備增產中，54%是美元。渣打銀行外匯研究全球主管英格蘭德指出，在過去壓力時期，準備資產經理人似乎都有意積累美元，以防本幣匯率狂升，同時可能也在美元貶值時持續買進，或許是預期資產市場動盪將加劇，認為有必要累積美元準備資產。

與此同時，歐元第1季全球外匯存底占比，從19.8%升至20.1%，為2022年底以來最高，也是比重排名第二的準備貨幣。歐元兌美元今年來升值13%。

瑞郎占比升幅最大，從0.18%跳增三倍至0.8%，寫1992年來最高，不過整體比重依舊極小。瑞郎被視為避險貨幣，是今年迄今漲幅最大的貨幣之一，兌美元強彈14%。另外，英鎊占比提高到5.2%，人民幣占比則從2.2%下滑至2.1%。

儘管匯率升貶不盡然等於準備資產經理人的持有意願，但近來的外匯走勢，使外界開始討論，美元是否可能失去頭號準備貨幣的地位。儘管有人指出去美元跡象浮現，但一般認為這種轉變將極為緩慢。高盛說，美元的避險資產吸引力，未出現永久性轉變，只是關稅與聯準會（Fed）獨立性等政策風險提高，升高了美元的交易風險。

另外，去美元恐懼升溫之際，亞洲上半年發行的美元計價債券，逆勢創四年新高。據倫敦證券交易所集團（LSEG），不包含日本的亞太地區，今年1-6月發售的美元債券總額，年增25%至1,774億美元。外界估計，美國降息有望，可望把下半年發債額推至更高水位。