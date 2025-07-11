川普：銅進口品50%關稅 8月開徵

美國總統川普於美東時間9日晚間宣布，8月1日起將對銅進口品徵收50%關稅。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會有更多針對特定產業的關稅措施。

川普8日才表示打算對進口銅課徵50%關稅，隨後便在9日的內閣會議上宣布，新措施8月1日上路。他在Truth Social發文寫道：「這是收到一份詳盡的國家安全評估報告後所作的決定。」他還提到，「銅是製造半導體、飛機、船艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至是美國正大量打造的極音速武器等關鍵項目的必要材料。銅是美國國防部使用量第二多的材料！」

這是川普一系列關稅政策中的最新行動，但從汽車、住宅到家電等依賴這種工業金屬的生產商，勢必都將承受衝擊，並產生一連串連鎖效應，對消費者而言，冰箱、冷氣機等家電產品，還有電動車的價格，都極有可能上漲。

為搶在銅關稅措施上路前完成交貨，全球生產商已加緊行動，近來甚至將部分貨物改運送至夏威夷和波多黎各，以縮短運輸時間。自2月川普首次提出關稅計畫以來，全球貿易商已向美國輸送創紀錄的銅產品，希望趕在關稅落地前交貨，從中獲取可觀利潤。