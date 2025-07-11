印度砸錢補貼衝稀土生產 降低對陸依賴 制定國產化獎勵計畫

知情人士透露，為降低從中國大陸進口的依賴，印度提出了一項獎勵本土生產稀土磁鐵的計畫，並已吸引國內多家大型企業集團的興趣。

彭博資訊引述知情人士報導，印度政府計劃提供最高250億盧比（2.9億美元）的獎勵，給予生產這些磁鐵的私人企業。

億萬富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）旗下的礦業巨頭Vedanta集團、金達爾（Sajjan Jindal）領導的JSW集團，以及電動車零件製造商Sona BLW精密鑄造等公司均表示有興趣。

稀土磁鐵對電動車、風力渦輪機等眾多產業至關重要。Vedanta的發言人說：「我們對稀土磁鐵製造的興趣源自其對綠色科技的戰略重要性。」他並表示，這些礦物「正迅速成為全球影響力的新槓桿」。

生產磁鐵也有助於確保印度電動車牽引馬達製造大廠Sona BLW的供應鏈安全，該公司執行長辛格（Vivek Vikram Singh）說，可能還會尋求與一家公司合作開發磁鐵技術。

印度內閣可能在不久後審議這項政策藍圖。他們並表示，最終撥款金額取決於內部協商，也可能會有調整。

印度近來正加快稀土國產化的腳步，因為在中美貿易戰期間，掌控全球約90%稀土加工的中國大陸加強對稀土的出口管制，打亂了全球汽車製造商的供應鏈，當然也包括在印度營運的汽車製造商。

印度總理莫迪上周末在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會強調確保關鍵礦產可靠供應的重要性。他說：「重要的是要確保任何國家不能利用這些資源牟取私利，或作為對抗他國的武器。」

根據知情人士及彭博資訊取得的政策方案，印度計劃支持三到四家大型企業在七年內利用國內開採的原料生產約4,000噸的釹和鐠磁鐵。

知情人士說，這項計畫將有兩年醞釀期，並在投產後的五年內陸續推出獎勵措施。他們並表示，在電動車產業快速發展之際，印度正考慮根據該計畫為每1,000噸產能投入最高60億盧比的投資。

另外，美國稀土磁鐵生產商MP Materials於10日美股早盤暴漲52%，因五角大廈要和該公司合作。美國國防部將以4億美元購買其15%股份，預計成為該公司最大股東。

MP Materials已收到摩根大通和高盛提供的10億美元承諾，用於資助其第二個國內磁鐵製造設施，即10X設施。新工廠將使美國磁鐵年產能提高到1萬公噸，計劃於2028年投產。而國防部將以每公斤不低於110美元的價格，購買該工廠的產品。