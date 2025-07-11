亞馬遜研發輝達GPU硬體

亞馬遜9日宣布，旗下雲端部門已開發出用於冷卻下一代輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）的硬體。

CNBC報導，推動生成式人工智慧（AI）蓬勃發展的輝達GPU，需要消耗大量能源，意味著使用這些GPU的公司需要額外的設備將其冷卻。

亞馬遜曾考慮建立能廣泛使用液冷技術的資料中心，以充分利用這些高耗能的輝達GPU。但亞馬遜網路服務（AWS）的運算和機器學習服務副總裁布朗說，這個過程太耗時，而且市售設備也無法滿足需求。

布朗說：「它們會占用過多的資料中心空間，或大幅增加用水量。」「雖然其中一些解決方案在其他供應商的低容量情況下可能奏效，但它們的液冷能力根本無法支撐我們的規模。」

於是，亞馬遜工程師研發了機架內熱交換器（IRHX），可以連通現有和新建的資料中心。較傳統的空氣冷卻已足以支援前幾代輝達晶片。布朗在一篇部落格貼文說，客戶現在可以用名為P6e的運算實例取得AWS服務。新系統秉承了輝達的高密度算力設計。輝達的GB200 NVL72在一個機架中整合72個輝達Blackwell GPU，以訓練和操作大型AI模型。