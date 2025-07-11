微軟培訓AI人才 擬砸40億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

微軟9日宣布啟動史上最大規模的AI人才培訓計畫，將投入超過40億美元的現金與雲端資源，協助美國各級學校、技職院校與非營利組織，培訓大約2,000萬人學習使用人工智慧（AI），目標是三年內讓參與者取得相關證書。

微軟尚未具體說明40億美元裡，有多少將以現金補助的形式發放，又有多少會以雲端與AI服務額度提供。這項大規模投資反映科技巨頭積極布局教育市場的戰略。

計畫宣布之際，科技業者正競相提供新AI工具培訓。然而研究人員指出，目前尚無法判斷，教育用聊天機器人最終能否提升學習成效，還是反而削弱「批判性思考」等重要能力。

擁有180萬會員的美國教師聯合會8日成立全美首座AI師資訓練中心，獲微軟、OpenAI與Anthropic共同贊助2,300萬美元。此外，亞馬遜、蘋果與輝達等數十家企業上周也簽署白宮承諾書，同意提供學校AI資源。亞馬遜則在去年率先推出AI Ready計畫，免費為200萬人提供線上AI課程。

隨著AI工具能自動生成程式碼，科技公司調整教育策略。微軟十年前曾大力推廣「一小時學程式設計」，如今也轉向支持Code.org的新課程「一小時學AI」。

規模 美國

延伸閱讀

傳亞馬遜擬砸數十億美元 加碼投資AI公司Anthropic

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

馬斯克穿皮衣發表Grok 4聊天機器人 大讚比所有研究生都聰明

黃仁勳被讚「穿皮衣的科技先知」 輝達如何締造市值4兆創舉？

相關新聞

輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力...

印度砸錢補貼衝稀土生產 降低對陸依賴 制定國產化獎勵計畫

知情人士透露，為降低從中國大陸進口的依賴，印度提出了一項獎勵本土生產稀土磁鐵的計畫，並已吸引國內多家大型企業集團的興趣。

IMF：美元穩居貨幣霸主 地位難撼動

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，第1季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元微增，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的霸...

川普：銅進口品50%關稅 8月開徵

美國總統川普於美東時間9日晚間宣布，8月1日起將對銅進口品徵收50%關稅。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會...

Fed官員對降息立場分歧

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復...

X平台人事地震 執行長閃辭

社群平台X執行長的雅卡理諾（Linda Yaccarino），9日閃電宣布辭任執行長一職，離開執掌兩年的職位，她未透露辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。