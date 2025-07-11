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蘋果新Vision Pro 最快今年推出

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司計劃最快今年推出升級版Vision Pro頭戴式裝置。（路透）
蘋果公司計劃最快今年推出升級版Vision Pro頭戴式裝置。（路透）

蘋果公司計劃最快今年推出升級版Vision Pro頭戴式裝置，第二代產品將強調配戴舒適、內建更快的處理器，並搭配能提升人工智慧（AI）執行效能的元件。

彭博資訊報導，售價3,499美元的第一代Vision Pro去年2月推出，將虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）功能融為一體，號稱將引領蘋果進入新時代。但機體大而笨重且久戴不適，加上售價高昂，導致消費者買氣遲緩。

知情人士說，升級版Vision Pro將採用M4處理器，與目前iPad Pro、MacBook Pro、iMac內建的處理器同款，效能比第一代Vision Pro的M2晶片改良。M2起初在三年前隨MacBook Air推出，沿用這款處理器讓Vision Pro顯得過時。

第二代Vision Pro也將搭配效能更強的神經網路引擎，內含核心數將比第一代的16顆核心增加，這對支援AI應用很重要，以利即時處理影像並執行支援複雜視覺環境的應用程式

蘋果也在設計新的頭帶，以降低長時間配戴造成的頸部緊繃和頭痛。第一代Vision Pro重1.4磅，戴久不舒服，一直為人詬病。第一次改版的目標，是在不大幅降低硬體重量的情況下，也能改善這個問題。另一個問題，是欠缺吸引人的專屬應用程式（App）。

以上種種問題加起來，導致Vision Pro在這個新產品市場區塊初期表現平平，迥異於蘋果以往不論推出智慧手機、平板電腦或智慧手表，總是造成轟動的情景。截至目前為止，Vision Pro只售出數十萬台，而且供貨成長緩慢。第二代Vision Pro只小幅改良，不太可能一推出就成為熱門消費者產品，但可能讓企業顧客有理由評估是否採購。

應用程式 售價 Vision

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