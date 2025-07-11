特斯拉：股東會11月6日舉行
特斯拉10日宣布，今年股東大會將於11月6日舉行，提交股東提案以納入委託書聲明的截止日期訂為7月31日。就在前一天，一群特斯拉股東才催促公司趕緊確定股東會時間，以免違反德州的規定。
路透報導，特斯拉最近一次股東會是2024年6月舉辦，在那之後就發生一連串重大利空，包括馬斯克和美國總統川普之間的關係暴起暴落、美國對電動車的抵稅優惠結束、以及車款老舊導致銷售大跌等問題，都讓特斯拉前景堪慮，特斯拉股價在去年12月改寫歷史新高後，至今已挫跌38%。
自駕技術被特斯拉視為救命索，但特斯拉執行長馬斯克和川普之間的衝突未解，加上馬斯克還說要成立美國黨，投資人擔心他的政治野心會傷害特斯拉。
另外，由於特斯拉去年已將註冊地從德拉瓦州改到德州，根據德州的法律，一家公司至少13個月要辦一次股東會，如果沒做到，股東可循法律途徑。特斯拉4月時曾表示，將延後提交年度委託書，當時董事會也設立特別委員會，審議執行長馬斯克一件560億美元天價薪酬的爭議。該案於2024年6月的股東會上獲得批准，但同年年底再遭德拉瓦州法官否決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言