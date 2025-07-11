特斯拉：股東會11月6日舉行

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

特斯拉10日宣布，今年股東大會將於11月6日舉行，提交股東提案以納入委託書聲明的截止日期訂為7月31日。就在前一天，一群特斯拉股東才催促公司趕緊確定股東會時間，以免違反德州的規定。

路透報導，特斯拉最近一次股東會是2024年6月舉辦，在那之後就發生一連串重大利空，包括馬斯克和美國總統川普之間的關係暴起暴落、美國對電動車的抵稅優惠結束、以及車款老舊導致銷售大跌等問題，都讓特斯拉前景堪慮，特斯拉股價在去年12月改寫歷史新高後，至今已挫跌38%。

自駕技術被特斯拉視為救命索，但特斯拉執行長馬斯克和川普之間的衝突未解，加上馬斯克還說要成立美國黨，投資人擔心他的政治野心會傷害特斯拉。

另外，由於特斯拉去年已將註冊地從德拉瓦州改到德州，根據德州的法律，一家公司至少13個月要辦一次股東會，如果沒做到，股東可循法律途徑。特斯拉4月時曾表示，將延後提交年度委託書，當時董事會也設立特別委員會，審議執行長馬斯克一件560億美元天價薪酬的爭議。該案於2024年6月的股東會上獲得批准，但同年年底再遭德拉瓦州法官否決。

馬斯克 美國黨 特斯拉

延伸閱讀

不甩AI生成惹議內容！馬斯克曝：特斯拉將引進Grok聊天機器人

馬斯克：Robotaxi服務將延伸至舊金山灣區

X執行長掌舵2年 敏感時間點閃辭 馬斯克商業帝國再掀波

海巡署少校包庇私菸業者詐獎金、收賄特斯拉 彰檢求刑15年

相關新聞

輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力...

印度砸錢補貼衝稀土生產 降低對陸依賴 制定國產化獎勵計畫

知情人士透露，為降低從中國大陸進口的依賴，印度提出了一項獎勵本土生產稀土磁鐵的計畫，並已吸引國內多家大型企業集團的興趣。

IMF：美元穩居貨幣霸主 地位難撼動

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，第1季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元微增，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的霸...

川普：銅進口品50%關稅 8月開徵

美國總統川普於美東時間9日晚間宣布，8月1日起將對銅進口品徵收50%關稅。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會...

Fed官員對降息立場分歧

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復...

X平台人事地震 執行長閃辭

社群平台X執行長的雅卡理諾（Linda Yaccarino），9日閃電宣布辭任執行長一職，離開執掌兩年的職位，她未透露辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。