特斯拉：股東會11月6日舉行

特斯拉10日宣布，今年股東大會將於11月6日舉行，提交股東提案以納入委託書聲明的截止日期訂為7月31日。就在前一天，一群特斯拉股東才催促公司趕緊確定股東會時間，以免違反德州的規定。

路透報導，特斯拉最近一次股東會是2024年6月舉辦，在那之後就發生一連串重大利空，包括馬斯克和美國總統川普之間的關係暴起暴落、美國對電動車的抵稅優惠結束、以及車款老舊導致銷售大跌等問題，都讓特斯拉前景堪慮，特斯拉股價在去年12月改寫歷史新高後，至今已挫跌38%。

自駕技術被特斯拉視為救命索，但特斯拉執行長馬斯克和川普之間的衝突未解，加上馬斯克還說要成立美國黨，投資人擔心他的政治野心會傷害特斯拉。

另外，由於特斯拉去年已將註冊地從德拉瓦州改到德州，根據德州的法律，一家公司至少13個月要辦一次股東會，如果沒做到，股東可循法律途徑。特斯拉4月時曾表示，將延後提交年度委託書，當時董事會也設立特別委員會，審議執行長馬斯克一件560億美元天價薪酬的爭議。該案於2024年6月的股東會上獲得批准，但同年年底再遭德拉瓦州法官否決。