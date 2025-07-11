X平台人事地震 執行長閃辭

社群平台X執行長的雅卡理諾（Linda Yaccarino），9日閃電宣布辭任執行長一職，離開執掌兩年的職位，她未透露辭職原因，但她認為，X平台在她任內實現了「歷史性的業務轉變」。

雅卡理諾在X發文說：「經過兩年精彩的旅程，我決定辭去X執行長一職。」「在你們（指員工）改變全世界時，我會繼續為你們加油打氣。」

在與xAI合併後，雅卡理諾近幾個月來的前途不明，對投資人來說，AI的成長潛能，比雅卡理諾所負責、利潤較低的社群媒體業務更為重要。

知情人士說，去年，在馬斯克支持下，X聘請串流平台Tubi前財務長班奇擔任財務主管，取代雅卡理諾先前指派的人手，之後班奇在成本問題上向雅卡理諾施壓，兩人經常發生衝突。

在2023年5月獲馬斯克聘任前，雅卡理諾原先在NBC環球電視台擔任主管，當時，馬斯克已解雇或流失約七成五的X員工。她接任執行長後，肩負挽回廣告主的任務，在馬斯克反覆無常的內容審核政策與自身驚世駭俗的發言下，引發廣告主大量流失，他們擔心自家產品與仇恨言論或暴力內容一同在網路上顯現。

雅卡理諾向關係親近的人士說，隨著近期一些廣告主回流，加上合併後X對營收貢獻的比重縮小，讓她覺得現在是離職的好時機。

金融時報另指出，政治因素或許也是雅卡理諾離職的因素。在馬斯克與川普反目成仇之際，作為一名堅定的共和黨人，雅卡理諾仍是堅定的川普支持者。

另外，馬斯克旗下SpaceX公司的低軌衛星網路服務星鏈，在9日獲得印度太空主管機關核發為期五年的執照，結束了三年的漫長等待，也掃清在印度上路營運的最後一項障礙。

星鏈是第三家獲得印度衛星網路服務執照的企業，前兩家分別是歐洲通信衛星公司的OneWeb、以及本地的信實集團。星鏈接下來將需要取得政府頻譜，建設地面基礎設施，並透過測試展現其技術符合印度當局的安全規範。

特斯拉執行長馬斯克9日還表示，旗下自動駕駛計程車（Robotaxi）服務範圍將在「一、兩個月內」擴大至舊金山灣區，視監管機關批准情形而定。

特斯拉上個月在德州奧斯汀限定地區推出承諾已久的Robotaxi試營運服務，出動十多輛自動駕駛計程車，並明訂多項限制，包括在副駕駛座安排安全監控員。

社群媒體X上有用戶貼文反映Robotaxi缺少更新擴大服務，對此馬斯克回應指出，特斯拉「將於本周末擴大在奧斯汀的服務範圍。」