OpenAI 進擊瀏覽器戰場

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合報導
OpenAI大拚場，傳出將推出由AI驅動的網頁瀏覽器。 （路透）
OpenAI大拚場，傳出將推出由AI驅動的網頁瀏覽器。 （路透）

OpenAI大拚場，傳出將推出由AI驅動的網頁瀏覽器，挑戰目前主宰市場的Alphabet瀏覽器Chrome。法人看好，隨著OpenAI搶進瀏覽器市場，將催動更多AI伺服器需求，鴻海、廣達、緯穎等協力代工廠將大啖商機。

路透報導，三位知情人士表示，這款瀏覽器預定未來幾周內推出，目標是利用人工智慧（AI）從根本上改變消費者瀏覽網頁的習慣，如此一來OpenAI將更能直接取得Google成功的核心根基：用戶數據。

若OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT每周4億的活躍用戶，採用這款新的AI網頁瀏覽器，勢必衝擊競爭同業Google的廣告收入。Chrome是Google母公司Alphabet廣告業務的重要支柱，廣告業務占Alphabet營收的近四分之三，主要是因為Chrome瀏覽器提供的用戶數據，可協助Alphabet更有效地定位廣告，還可讓Google將搜尋流量導向自家的搜尋引擎。

兩位消息人士透露，OpenAI正在打造的瀏覽器，是基於Google自家的開源瀏覽器代碼「Chromium」開發。Chromium也是Google Chrome的基礎，同時為包括Microsoft Edge和Opera在內的多款瀏覽器所採用。

消息人士也指出，OpenAI的瀏覽器設計成要讓一些使用者的操作停留在類似ChatGPT的原生聊天介面中，而不是點擊進入到其他網站。這款瀏覽器是OpenAI更廣泛戰略的一環，目標是將其服務融入消費者的個人和工作生活中。

據了解，OpenAI網頁瀏覽器可將其AI代理人產品（如Operator），直接整合到瀏覽行為中，使瀏覽器能代表使用者執行各項任務。這款瀏覽器可存取使用者的網頁活動紀錄，因此能成為部署AI代理人的理想平台，像是能在使用者造訪網站時，自動執行訂位或填表格等操作。

OpenAI目前的雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave。從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，營運也將受惠。

不過，OpenAI面臨艱鉅挑戰。根據網站分析公司StatCounter的數據，目前全球有超過30億人使用Google Chrome，市占達到三分之二；位居第二的蘋果瀏覽器Safari則遠遠落後，市占率僅16%。而OpenAI上月表示，目前已有300萬家付費企業用戶使用ChatGPT。

另外，其他對手同樣虎視眈眈。資金雄厚的新創Perplexity已於9日發表其AI瀏覽器Comet。包括，可為使用者自動執行操作。

廣告 使用者 OpenAI

延伸閱讀

傳亞馬遜擬砸數十億美元 加碼投資AI公司Anthropic

馬斯克穿皮衣發表Grok 4聊天機器人 大讚比所有研究生都聰明

黃仁勳被讚「穿皮衣的科技先知」 輝達如何締造市值4兆創舉？

外媒揭「AI血汗工廠」！長期手動訓練AI模型 時薪僅45元

相關新聞

輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力...

印度砸錢補貼衝稀土生產 降低對陸依賴 制定國產化獎勵計畫

知情人士透露，為降低從中國大陸進口的依賴，印度提出了一項獎勵本土生產稀土磁鐵的計畫，並已吸引國內多家大型企業集團的興趣。

IMF：美元穩居貨幣霸主 地位難撼動

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，第1季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元微增，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的霸...

川普：銅進口品50%關稅 8月開徵

美國總統川普於美東時間9日晚間宣布，8月1日起將對銅進口品徵收50%關稅。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會...

Fed官員對降息立場分歧

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對今年是否降息看法不一，且關稅對通膨的影響持續存在不確定性，但多數仍預期今年能恢復...

X平台人事地震 執行長閃辭

社群平台X執行長的雅卡理諾（Linda Yaccarino），9日閃電宣布辭任執行長一職，離開執掌兩年的職位，她未透露辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。