OpenAI 進擊瀏覽器戰場

OpenAI大拚場，傳出將推出由AI驅動的網頁瀏覽器，挑戰目前主宰市場的Alphabet瀏覽器Chrome。法人看好，隨著OpenAI搶進瀏覽器市場，將催動更多AI伺服器需求，鴻海、廣達、緯穎等協力代工廠將大啖商機。

路透報導，三位知情人士表示，這款瀏覽器預定未來幾周內推出，目標是利用人工智慧（AI）從根本上改變消費者瀏覽網頁的習慣，如此一來OpenAI將更能直接取得Google成功的核心根基：用戶數據。

若OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT每周4億的活躍用戶，採用這款新的AI網頁瀏覽器，勢必衝擊競爭同業Google的廣告收入。Chrome是Google母公司Alphabet廣告業務的重要支柱，廣告業務占Alphabet營收的近四分之三，主要是因為Chrome瀏覽器提供的用戶數據，可協助Alphabet更有效地定位廣告，還可讓Google將搜尋流量導向自家的搜尋引擎。

兩位消息人士透露，OpenAI正在打造的瀏覽器，是基於Google自家的開源瀏覽器代碼「Chromium」開發。Chromium也是Google Chrome的基礎，同時為包括Microsoft Edge和Opera在內的多款瀏覽器所採用。

消息人士也指出，OpenAI的瀏覽器設計成要讓一些使用者的操作停留在類似ChatGPT的原生聊天介面中，而不是點擊進入到其他網站。這款瀏覽器是OpenAI更廣泛戰略的一環，目標是將其服務融入消費者的個人和工作生活中。

據了解，OpenAI網頁瀏覽器可將其AI代理人產品（如Operator），直接整合到瀏覽行為中，使瀏覽器能代表使用者執行各項任務。這款瀏覽器可存取使用者的網頁活動紀錄，因此能成為部署AI代理人的理想平台，像是能在使用者造訪網站時，自動執行訂位或填表格等操作。

OpenAI目前的雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave。從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，營運也將受惠。

不過，OpenAI面臨艱鉅挑戰。根據網站分析公司StatCounter的數據，目前全球有超過30億人使用Google Chrome，市占達到三分之二；位居第二的蘋果瀏覽器Safari則遠遠落後，市占率僅16%。而OpenAI上月表示，目前已有300萬家付費企業用戶使用ChatGPT。

另外，其他對手同樣虎視眈眈。資金雄厚的新創Perplexity已於9日發表其AI瀏覽器Comet。包括，可為使用者自動執行操作。