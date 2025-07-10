有望超越輝達？台積電將成AI晶片最大贏家 外媒曝：需注意1弱點

美國媒體報導，輝達（Nvidia）是人工智慧（AI）領域的超級明星，但台積電運勢也乘著AI晶片需求漲潮而起，可能成為「甚至比輝達更大的AI晶片贏家」。

報導指出，台積電成長雖不如輝達上季營收激增69%那麼耀眼，但相較於輝達必須費力保持領先競爭對手的優勢，台積電已稱霸高階晶片代工領域，未來數年面臨的競爭威脅不大。台積電先前預期，2025年AI相關晶片營收可望倍增，未來五年可望以約莫45%的年成長率持續擴張。

但報導指出，美國總統川普的關稅政策，可能是台積電唯一的弱點。川普9日揚言不久後可能宣布對進口半導體課稅，但未詳述稅率或日期。