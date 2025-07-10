TikTok歐洲用戶個資存放大陸 愛爾蘭展開新調查

短影音平台抖音國際版TikTok 4月揭露部分歐洲用戶資料暫放大陸伺服器後，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）今天表示，將針對此事啟動新調查。

路透社報導，TikTok之前承認部分歐洲用戶資料被大陸員工遠距存取，未能保障歐洲用戶個資引發疑慮，在5月遭DPC重罰5億3000萬歐元（約新台幣181億元）。

DPC啟動的新調查將特別聚焦於TikTok歐洲用戶資料存放大陸一事，先前調查時並未考慮到這一點。由於TikTok的歐洲總部設於愛爾蘭，因此DPC是TikTok在歐洲聯盟（EU）的首要監管機關。

DPC 5月表示，TikTok在過去4年調查中均表示未在大陸存放歐洲用戶資料，但4月時揭露，該公司於2個月前發現少量歐洲用戶資料存放大陸伺服器，後來已刪除。

TikTok正在對DPC 5月2日做出的決定提出申訴，強調這項裁決可能創下先例，對於在歐洲營運的跨國企業和整個產業造成深遠影響。

TikTok發言人並未立即針對這項新調查置評。