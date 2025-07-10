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美股早盤／指數漲跌互見「小摩唱多」 估下半年將湧入5,000億美元
輝達股價持續攻高，與川普關稅憂慮相互拉鋸下，美股10日早盤漲跌互見。
道瓊工業指數早盤跌0.13%，標普500指數和那斯達克指數接近平盤，費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR下挫0.8%。輝達走高0.4%，該公司9日躍居美國首家市值突破4兆美元的公司。
關稅消息占據新聞，但似乎不足以阻礙美股漲勢。另外，美國上周請領失業救濟人數，降至近兩個月低。賓州大學財金學者席格（Jeremy Siegel）表示，人工智慧（AI）或許能夠抵銷關稅拉高物價的利空。
摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou率領的團隊更預估，以散戶為首的買盤，下半年將挹注美股5,000億美元，將可引領股市續揚。小摩認為，外資「抵制」美股無法持續，因為標普500指數和科技七雄，是全球股市成長最快之處。
個股方面，達美航空財報優預期，並重申全年獲利展望，股價大漲10%。
川普宣布對巴西進口商品開徵50%關稅，iShares MSCI巴西ETF（EWZ）跌近2%。
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