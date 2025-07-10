與IEA看法相左！OPEC：2050年前石油需求不會達高峰

石油輸出國家組織（OPEC）今天表示，原油需求將持續增長到至少2050年，並稱推動迅速脫離化石燃料是一種「不切實際的幻想」。

法新社報導，OPEC在最新發布的年度石油需求展望報告中預測，2050年全球石油需求將從2024年的每日1億370萬桶增加至約1億2300萬桶，增幅達18.6%。

OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）在報告的前言中指出，攀升的需求將由「經濟成長擴張、人口增加、都市化進程加速、人工智慧等新興高耗能產業崛起，以及為數十億缺乏能源人口提供能源的需求所推動」。

蓋斯指出：「目前還看不到石油需求即將達到高峰的跡象。」

這份報告顯示，由全球主要石油出口國組成的OPEC，與成員包括許多主要石油消費國的國際能源總署（IEA）意見相左。

IEA上月表示，隨著電動車崛起以及發電能源逐步從原油轉向其他能源，全球石油需求將自2030年開始下降。

IEA甚至預測，OPEC主要成員國沙烏地阿拉伯的石油需求也將下降，因該國正以天然氣與再生能源取代原油作為發電來源。

蓋斯則表示，OPEC認為石油需求成長主要來自開發中國家，且目前化石燃料仍占全球能源組合約80%，與OPEC於1960年成立時相比幾乎沒有變化。

蓋斯指出：「許多決策者近年愈來愈清楚意識到，迅速淘汰石油和天然氣的論述已被看穿，那就是不切實際的幻想」。