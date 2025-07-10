不甩AI生成惹議內容！馬斯克曝：特斯拉將引進Grok聊天機器人

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在社群平台X發文說，特斯拉車輛「最晚將於下週」引進Grok人工智慧（AI）聊天機器人服務。

路透社報導，億萬富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI昨天發表最新款旗艦模型Grok 4。他曾表示將會在特斯拉車輛搭載Grok，但並未透露時程。

特斯拉並未立即回應置評請求。

不過，Grok聊天機器人近來因為AI生成內容惹議。有社群媒體X用戶和反誹謗聯盟（Anti-DefamationLeague）投訴說，Grok在X官方帳號發布具反猶太理念和讚揚納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）的AI生成內容。xAI回應說，已刪除「不當」發文。