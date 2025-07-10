傳亞馬遜擬砸數十億美元 加碼投資AI公司Anthropic
英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士披露，電商巨頭亞馬遜正考慮對人工智慧（AI）新創公司Anthropic加碼投資數十億美元，以加強雙方戰略夥伴關係。
根據報導，亞馬遜（Amazon）繼去年11月承諾對Anthropic投資80億美元（約新台幣2340億元）後，如今正考慮加碼投資。
Anthropic對此拒絕置評，亞馬遜未立即回應路透社置評請求。路透社未能立即核實這篇報導。
亞馬遜去年11月對Anthropic投資40億美元，希望從生成式AI科技中獲利，此舉已使亞馬遜的投資額提高一倍。
金融時報指出，這項考慮中的投資，將有助亞馬遜維持在Anthropic的大股東地位；科技巨頭Google之前也對Anthropic投資30億美元。
亞馬遜全球企業發展副總裁葛羅斯曼（DanGrossman）告訴金融時報：「我們很快就了解到，彼此擁有許多至關重要的共同關鍵目標。現有投資規模展現出我們的雄心壯志。」
亞馬遜正努力提升在AI發展領域的聲譽，尤其是聚焦於消費者的模式，以追趕在該領域取得早期領先優勢的Google和聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI。
目前，各公司正在擴大投資AI，並利用創新技術來聘僱頂尖AI人才。
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