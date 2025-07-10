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AI熱潮帶動 安謀：資料中心客戶2021年來激增14倍

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導

根據英國半導體設計大廠安謀（Arm），2021年以來採用安謀架構晶片的資料中心客戶已激增14倍，達到7萬名。

路透社報導，在安謀執行長哈斯（Rene Haas）帶領下，安謀致力將業務拓展至個人電腦（PC）市場，資料中心晶片架構的銷售也有顯著成長。

如同其他晶片公司，安謀受惠於生成式人工智慧（AI）算力狂潮。該公司稱其資料中心業務大幅成長，很大部分是AI所帶動。自2021年以來，採用其晶片的新創公司數量也增加了12倍。

雖然AI資料中心晶片建置產業發展蓬勃，半導體市場的其他主要領域，如PC及手機，銷售仍舊低迷。儘管晶片產業面臨短期挑戰，安謀的發展前景依舊看好。

安謀5月發布財報時，受到貿易不確定性影響，拒絕公布全年財測。

安謀架構晶片以低能耗及高效表現著稱，因此全球幾乎所有手機都採用安謀晶片。由於資料中心處理器通常消耗較多能源，安謀架構也常應用於為資料中心處理器所設計的晶片。

英國 客戶 安謀 半導體

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