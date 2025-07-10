南韓央行決議關鍵利率按兵不動 符合市場預期

南韓中央銀行今天宣布關鍵利率按兵不動，符合外界預期。首爾當局正努力應付持續攀升的家庭債務和結果難料的貿易戰。這場貿易戰可能使韓國受到高額關稅衝擊。

法新社報導，南韓中央銀行「韓國銀行」（Bank ofKorea，BOK）今天決議基準利率維持在2.5%不變。該行表示：「鑒於物價走勢不穩和貿易磋商不確定性仍高，預計在一段時間內，國內經濟將維持在低成長區間。」

BOK指出：「考慮到首爾都會區房價飆漲，以及家庭債務迅速攀升，維持當前政策利率不變是適當之舉。」

央行還指，由於全球貨幣政策將受到關稅談判結果影響，「因此貨幣政策將維持降息立場，以降低經濟成長下行的風險」。

首爾當局本週稍早收到美國對等關稅通知信函。信中稱若雙方未能在8月1日前完成貿易磋商，韓國輸美商品將適用25%關稅稅率。

BOK總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）示警，韓美貿易磋商結果將衝擊韓國經濟成長。他強調，「由於美國貿易談判進展和內需復甦速度難以預測，未來經濟成長步伐仍充滿高度不確定性」。