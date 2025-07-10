快訊

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

南韓央行決議關鍵利率按兵不動 符合市場預期

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

南韓中央銀行今天宣布關鍵利率按兵不動，符合外界預期。首爾當局正努力應付持續攀升的家庭債務和結果難料的貿易戰。這場貿易戰可能使韓國受到高額關稅衝擊。

法新社報導，南韓中央銀行「韓國銀行」（Bank ofKorea，BOK）今天決議基準利率維持在2.5%不變。該行表示：「鑒於物價走勢不穩和貿易磋商不確定性仍高，預計在一段時間內，國內經濟將維持在低成長區間。」

BOK指出：「考慮到首爾都會區房價飆漲，以及家庭債務迅速攀升，維持當前政策利率不變是適當之舉。」

央行還指，由於全球貨幣政策將受到關稅談判結果影響，「因此貨幣政策將維持降息立場，以降低經濟成長下行的風險」。

首爾當局本週稍早收到美國對等關稅通知信函。信中稱若雙方未能在8月1日前完成貿易磋商，韓國輸美商品將適用25%關稅稅率。

BOK總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）示警，韓美貿易磋商結果將衝擊韓國經濟成長。他強調，「由於美國貿易談判進展和內需復甦速度難以預測，未來經濟成長步伐仍充滿高度不確定性」。

首爾 韓美 貿易談判 貨幣 美國 對等關稅 央行 南韓 債務

延伸閱讀

南韓央行：房價漲勢高於去年8月 短期內恐難解決

國民黨：反對台電撥補立場不變 普發現金政府勿當理由伯

「他們賺很多」 川普想漲駐韓美軍費用 首爾：依協定

韓國導演帥成這樣！金太陽偶像級顏值「台灣是起點」

相關新聞

馬斯克穿皮衣發表Grok 4聊天機器人 大讚比所有研究生都聰明

馬斯克的AI新創公司xAI發表最新模型Grok 4，距離推出上一版本僅相隔數月，凸顯AI發展的步調飛速。該公司同時公布一...

IMF：美元上季外匯存底占比僅微降 顯示準備貨幣地位難撼

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元比率微升，瑞郎的占比則猛增三倍，但上季擴增的準備資...

馬斯克：Robotaxi服務將延伸至舊金山灣區

特斯拉執行長馬斯克今天表示，公司旗下自動駕駛計程車（Robotaxi）服務範圍將在「1、2個月內」擴大至舊金山灣區（Sa...

馬斯克Grok又失控 生成反猶、正面評價希特勒內容 急刪文

億萬富豪馬斯克旗下公司xAI開發的聊天機器人Grok生成具反猶太理念和讚揚納粹頭子希特勒的內容，遭X平台使用者和非政府組...

X執行長掌舵2年 敏感時間點閃辭 馬斯克商業帝國再掀波

社群媒體平台X執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 9日請辭，離開執掌兩年的職位。X平台是科技業億萬富豪馬...

美國人吃不起漢堡了？牛肉價格狂飆 每磅5.98美元 破1980年以來紀錄

美國牛肉價格飆升，消費者與餐廳雙雙面臨成本壓力。「每個人都應該負擔得起一個漢堡，」紐約市Hamburger Americ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。