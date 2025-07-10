快訊

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

IMF：美元上季外匯存底占比僅微降 顯示準備貨幣地位難撼

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減。歐新社
國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減。歐新社

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元比率微升，瑞郎的占比則猛增三倍，但上季擴增的準備資產中，54%是美元，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的準備資產霸主地位依然不動如山。

IMF在9日發布的「全球外匯存底趨勢」數據顯示，美元第1季的全球外匯存底占比為57.7%，略低於去年第4季的57.8%，原因是其他準備貨幣兌美元升值。

歐元上季占比從19.8%升至20.1%，為2022年底以來最高。占比增加最多者為瑞郎，上季占全外匯存底的0.8%，遠高於去年第4季的0.2%，也是1999年歐元推出以來最高，英鎊占比也提高到5.2%，人民幣占比則從2.2%下滑至2.1%。

不過，全球上季增加的1,680億美元準備增產中，54%是美元。渣打銀行外匯研究全球主管英格蘭德指出，在過去壓力時期，準備資產經理人似乎都有意積累美元以防本幣匯率狂升，同時可能也在美元貶值之際持續買進，可能也出於預期資產市場動盪將加劇，認為有必要累積美元準備資產。

高盛也認為，美元的避險資產吸引力並未出現重大轉變，只是關稅與聯準會Fed）獨立性等政策風險提高，升高了美元的交易風險。

風險 避險 資產 貨幣 聯準會 外匯 壓力 IMF Fed

延伸閱讀

IMF籲瑞士強化監管 鞏固銀行體系韌性

IMF總裁示警：美攻伊朗 風險超過能源市場

美眾院通過不歧視台灣法 要求助台加入IMF

台灣外匯存底不宜當投資銀彈…兩原因

相關新聞

馬斯克穿皮衣發表Grok 4聊天機器人 大讚比所有研究生都聰明

馬斯克的AI新創公司xAI發表最新模型Grok 4，距離推出上一版本僅相隔數月，凸顯AI發展的步調飛速。該公司同時公布一...

IMF：美元上季外匯存底占比僅微降 顯示準備貨幣地位難撼

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元比率微升，瑞郎的占比則猛增三倍，但上季擴增的準備資...

馬斯克：Robotaxi服務將延伸至舊金山灣區

特斯拉執行長馬斯克今天表示，公司旗下自動駕駛計程車（Robotaxi）服務範圍將在「1、2個月內」擴大至舊金山灣區（Sa...

馬斯克Grok又失控 生成反猶、正面評價希特勒內容 急刪文

億萬富豪馬斯克旗下公司xAI開發的聊天機器人Grok生成具反猶太理念和讚揚納粹頭子希特勒的內容，遭X平台使用者和非政府組...

X執行長掌舵2年 敏感時間點閃辭 馬斯克商業帝國再掀波

社群媒體平台X執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 9日請辭，離開執掌兩年的職位。X平台是科技業億萬富豪馬...

美國人吃不起漢堡了？牛肉價格狂飆 每磅5.98美元 破1980年以來紀錄

美國牛肉價格飆升，消費者與餐廳雙雙面臨成本壓力。「每個人都應該負擔得起一個漢堡，」紐約市Hamburger Americ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。