IMF：美元上季外匯存底占比僅微降 顯示準備貨幣地位難撼

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，上季美元在全球外匯存底的占比略減，歐元比率微升，瑞郎的占比則猛增三倍，但上季擴增的準備資產中，54%是美元，凸顯儘管各國央行分散準備資產組成，美元的準備資產霸主地位依然不動如山。

IMF在9日發布的「全球外匯存底趨勢」數據顯示，美元第1季的全球外匯存底占比為57.7%，略低於去年第4季的57.8%，原因是其他準備貨幣兌美元升值。

歐元上季占比從19.8%升至20.1%，為2022年底以來最高。占比增加最多者為瑞郎，上季占全外匯存底的0.8%，遠高於去年第4季的0.2%，也是1999年歐元推出以來最高，英鎊占比也提高到5.2%，人民幣占比則從2.2%下滑至2.1%。

不過，全球上季增加的1,680億美元準備增產中，54%是美元。渣打銀行外匯研究全球主管英格蘭德指出，在過去壓力時期，準備資產經理人似乎都有意積累美元以防本幣匯率狂升，同時可能也在美元貶值之際持續買進，可能也出於預期資產市場動盪將加劇，認為有必要累積美元準備資產。

高盛也認為，美元的避險資產吸引力並未出現重大轉變，只是關稅與聯準會（Fed）獨立性等政策風險提高，升高了美元的交易風險。