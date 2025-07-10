馬斯克：Robotaxi服務將延伸至舊金山灣區
特斯拉執行長馬斯克今天表示，公司旗下自動駕駛計程車（Robotaxi）服務範圍將在「1、2個月內」擴大至舊金山灣區（San Francisco Bay Area），視監管機關批准情形而定。
路透社報導，特斯拉（Tesla）上個月在德州奧斯汀（Austin）限定地區推出承諾已久的Robotaxi試營運服務，出動十多輛自動駕駛計程車，並明訂多項限制，包括在副駕駛座安排安全監控員。
社群媒體X上有用戶貼文反映Robotaxi缺少更新擴大服務，對此馬斯克（Elon Musk）回應指出，特斯拉「將於本週末擴大在奧斯汀的服務範圍。」
有關「矽谷特斯拉車主」（Tesla Owners of SiliconValley）俱樂部提出在灣區拓展服務的相關問題，馬斯克則表示：「正在等候監管機關批准，但可能1、2個月就能上路。」
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