馬斯克穿皮衣發表Grok 4聊天機器人 大讚比所有研究生都聰明

馬斯克的AI新創公司xAI發表最新模型Grok 4，距離推出上一版本僅相隔數月，凸顯AI發展的步調飛速。該公司同時公布一項每月300美元的AI訂閱計畫SuperGrok Heavy。

身穿黑色皮衣的馬斯克在xAI團隊成員的陪同下，在周三（9日）深夜透過影片直播展示這款最新聊天機器人。馬斯克表示，Grok 4「同時在所有學科的表現都比幾乎所有研究所學生還要聰明」。

馬斯克說，「就學術問題而言，Grok 4在各個學科上都比博士程度還要好，沒有例外」。

不過他也補充說：「它有時可能缺乏常識，而且它還沒發明新技術或發現新的物理定律，但這只是遲早的問題。」

這款聊天機器人包含提升後的語音對話功能。xAI也公布一些基準測試數據，顯示Grok 4的表現超越OpenAI 和其他業者。這款新版本模型將與OpenAI即將推出的GPT-5和Anthropic的Claude 4 Opus展開競爭。

Grok 4的推出時間點頗為敏感，此前一天，xAI才被迫從社群平台 X 移除不合適的Grok貼文，內容包含反猶太言論和對用戶的不適當回應。

馬斯克在周三表示：「我們必須確保AI是個好的AI。」但他並未提到Grok 3的爭議貼文或相關風波。

xAI還推出了該公司目前最昂貴、每月300美元的AI訂閱計畫SuperGrok Heavy。該計畫的訂閱者可以預先體驗Grok 4 Heavy以及體驗新功能，並且提前體驗xAI計劃在未來幾個月推出的一些新產品。該計畫與OpenAI、Google和Anthropic提供的超高級訂閱方案類似，但訂閱價格在各大AI業者中最高。

Grok 4的發表正值xAI的轉型期。該公司在今年3月與社群平台 X 合併，整合部分工程資源與技術，目標強化開發Grok並向推廣給X的使用者。

此外，X執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）也在周三Grok 4直播前數小時宣布辭職。X尚未宣布繼任者。

馬斯克目前也正為xAI籌措大筆資金。該公司正與Google 母公司Alphabet、OpenAI、Meta等科技巨頭競爭，爭奪最先進聊天機器人的主導地位。根據彭博資訊先前報導，xAI每個月燒錢10億美元，凸顯其發展AI雄心壯志須面臨高昂成本。