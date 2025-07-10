AI太耗電 美電價喊漲 年增幅達142% 用戶月帳單恐增1,500美元
美國資料中心用電量激增，多家電力公司今年上半年向監管機構申請了總額290億美元的漲價申請，年增幅高達142%。
服務加州中部和北部用戶的PG&E於4月獲准調漲7.08億美元，每戶月帳單增加50美元（約台幣1,460元）；服務紐約州與麻州的National Grid，以及服務德州的Oncor分別申請調漲31億與8.34億美元。另外，北印第安納公共服務公司已獲准每戶漲價23美元，總計2.57億美元。
電力公司表示，資金將用於修復氣候變遷下愈發常見的災損設施，並升級老舊電網的工程，以因應用電需求迅增。彭博資訊預估，美國電力需求10年內可能翻倍。
然而，消費者團體反對全民分擔AI成本，認為資料中心等用電大戶應承擔更多費用。州要求資料中心預繳高達85%的預估電費，還設有退場罰金。但這類談判多不公開，引發公平性爭議。例如密西西比與堪薩斯州為促進經濟發展與就業，允許提供優惠條件以吸引資料中心前來投資。
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