「Fed傳聲筒」解讀6月會議紀錄：內部立場分歧 鮑爾保留9月降息可能性

美國聯準會（Fed）6月會議記錄顯示，決策官員對7月降息的支持度不高，但多數仍預期今年能恢復降息，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀指出，這份會議紀錄顯示Fed內部對通膨前景分為兩大陣營，促使主席鮑爾保持中道，若關稅的通膨效應沒預期那麼大，鮑爾可能開啟9月降息之門。

Fed在9日發布的6月會議記錄指出，「雖然一些與會者認為關稅只會造成物價一次性上漲，不影響更長期的通膨預期，多數與會者都提到關稅可能對通膨有更長久影響的風險」，點出通膨實施時間、規模及持續期等「龐大不確定性」，雖然整體不確定性已比5月會議降低。

會議紀錄顯示，「多數與會者評估，今年略為調降聯邦資金利率區間，可能合適」，但根據必須是勞動市場走弱、獲數據顯示關稅帶來的通膨壓力更溫和、也更加暫時。凱投宏觀經濟學家亞許沃斯認為，Fed 6月會議紀錄明白顯示多數官員「有意觀望」，再行承諾是否降息

但會議記錄也指出，「兩位與會者」已暗示若數據下滑幅度一如兩人預期，「不排除…最快下次（7月）會議…調降」。

蒂米羅斯解讀，這份會議紀錄凸顯Fed內部對通膨前景的看法分為兩大陣營，促使鮑爾採取中道立場，既不否定通膨「暫時性」的觀點，也不急於接受。

展望前景，Fed 7月會議預料仍不會降息。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期7月按兵不動的機率達92.8%。

不過，川普關稅政策的幾個發展可能改變Fed的通膨觀點，首先是大幅縮減調升關稅的幅度，其次為二度延長對等關稅緩徵期到8月1日，三是他8月1日起也將對進口銅材課徵50%關稅，並威脅對進口半導體加徵關稅。

曾任達拉斯聯準銀行總裁的高盛副董事長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，若平均關稅稅率更接近10%-15%，而非川普「解放日」宣布的水準，企業就遠更容易吸收增加的成本、避免更大幅漲價，而且因為國內需求疲軟和全球產能過剩，關稅推升通膨的效應或許「不如我們的擔慮」。

卡普蘭認為7月降息太快，但若他還在Fed任職，「我會做好心理準備，認真評估9月決策」，「現在這代表我9月就會採取行動，但我想做好準備」。

蒂米羅斯指出，若Fed能繼續維持預測通膨升幅不會那麼大，鮑爾可能會以勞動市場減弱或通膨消息好轉為由，開啟夏末（也就是9月）降息之門。不過，Fed官員已暗示，目前利率距離「中性立場」不遠，之後的降息幅度可能有限，步調也更緩慢。