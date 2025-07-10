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TikTok正開發「僅給美國用戶使用」App版本？公司回應了

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
路透指TikTok正開發一個僅給美國用戶獨立使用的App版本，但Tiktok稱與事實不符。路透
路透指TikTok正開發一個僅給美國用戶獨立使用的App版本，但Tiktok稱與事實不符。路透

路透稍早報導，TikTok正在開發1款僅面向美國使用者的獨立App，將「使用與全球版本不同的演算法和資料系統」，據陸媒「介面新聞」，TikTok於9日發布公告稱，路透這篇「基於匿名」，不知消息來源的「獨家報導」與事實不符。

路透該報導提到，TikTok現任員工向路透透露，過去幾個月，TikTok員工一直在緊迫期限內，努力建立1個專門針對美國市場的全新版本，他們從全球平台轉移、複製了App的程式碼庫（包括人工智慧模型、演算法、功能和用戶數據）。由於涉及私人事務，這些員工要求匿名。

路透指，這項內部代號為「M2」的計畫將於9月截止，這可能是TikTok美國業務與其國際業務之間最大的技術突破，消息人士稱，美國以外的用戶，將無法在其應用程式商店中找到美國版本。報導亦提到，該項變更將影響1.7億美國用戶存取全球內容的方式，以及非美國創作者在該平台上的獲利方式。

美國總統川普先前說，美國將於本周與陸方談TikTok的交易，還指「我們基本上已達成協議，協議很可能需要中方批准，但也不一定」。大陸外交部發言人毛寧7日回應媒體，「關於涉TikTok問題，中方已多次闡明原則立場」，先前大陸外交部多次表示，「中方將依據中國的法律法規處理相關問題；美方應為中國企業在美經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。」

先前傳出消息，指TikTok母公司「字節跳動」已同意將TikTok美國業務出售給由甲骨文牽頭的美國財團。對此，字節跳動方面回應多家陸媒稱該資訊不實。4月時，字節跳動曾在1份公開聲明中表示，公司尚與美國政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧，且「按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。」

TikTok 外交部 美國

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