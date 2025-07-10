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金莎母公司傳出價30億美元吃「玉米片」家樂氏盤後暴漲56%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
家樂氏玉米片製造商WK Kellogg傳出可能獲義大利糖果製造商Ferrero高價收購，股價在9日盤後大漲56%。路透
家樂氏玉米片製造商WK Kellogg傳出可能獲義大利糖果製造商Ferrero高價收購，股價在9日盤後大漲56%。路透

知情人士透露，旗下擁有金莎巧克力、能多益（Nutella）和健達繽紛樂等產品的義大利糖果製造商費列羅（Ferrero），接近敲定以約30億美元收購家樂氏玉米片製造商WK Kellogg的收購案，一旦成真，將結合兩家全球最知名的消費食品公司。

根據華爾街日報、路透和英國金融時報報導，Ferrero最快本周敲定這樁交易。消息激勵WK Kellogg股價在周三（9日）盤後交易狂飆56%，而以9日收盤的每股17.50美元計算，公司市值為15億美元，代表Ferrero提出的收購價碼比WK Kellogg當前市值高了一倍。

兩家公司未回覆置評請求。

這樁可能的跨大西洋交易案，將結合兩個歷史悠久的品牌。家樂氏公司創辦人家樂（Will Keith Kellogg）在1894年發明玉米穀片，為後來的穀片帝國奠定基礎；Ferrero則在1946年由義大利糖果商費列羅（Pietro Ferrero）創辦，為家族所有，目前由創辦人孫子喬凡尼（Giovanni Ferrero）擔任執行董事長，並積極併購美國品牌。

過去幾年來，Ferrero已收購Blue Bunny冰淇淋製造商Wells Enterprises，並以28億美元買下雀巢（Nestlé）在美國的巧克力業務。Ferrero目前在美國、加拿大與加勒比地區擁有15座工廠與倉庫，員工超過5,100人。

CFRA Research分析師桑達拉姆表示：「對Ferrero而言，這筆交易是一次在糖果業之外多元化、並進一步深耕美國市場的機會。」

WK Kellogg是2023年從Kellogg穀片業務分拆出來的公司，近來面臨需求疲軟與銷售下滑困境，今年第1季有機淨營收年減5.6%至6.67億美元，淨利暴跌45.5%至1,800萬美元，反映消費者紛紛轉向價格較低的穀片產品。該公司也因部分產品使用人工色素而遭到監督與批評。家樂氏已承諾在2026-27學年度之前，從學校的穀片中去除人工色素。WK Kellogg截至今年3月的淨債務為5.69億美元。

過去一年，多家食品集團達成交易，主要是適應不斷變化的消費者習慣。例如百事可樂以19.5億美元收購了快速成長的益生元（Prebiotics）汽水品牌Poppi，並以12億美元收購墨西哥主題健康零食品牌Siete Foods。另一家穀片業者Post Holdings上個月以8.8億美元收購食品公司8th Avenue。

金莎巧克力母公司Ferrero傳出接近敲定收購家樂氏玉米片製造商WK Kellogg。路透
金莎巧克力母公司Ferrero傳出接近敲定收購家樂氏玉米片製造商WK Kellogg。路透

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