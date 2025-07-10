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黃仁勳被讚「穿皮衣的科技先知」 輝達如何締造市值4兆創舉？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
人工智慧晶片巨頭輝達9日市值一度突破4兆美元大關成為全球首例，華爾街日報盛讚執行長黃仁勳風采近似賈伯斯，「一部分是名人、一部分是科技先知」。法新社
人工智慧晶片巨頭輝達9日市值一度突破4兆美元大關成為全球首例，華爾街日報盛讚執行長黃仁勳風采近似賈伯斯，「一部分是名人、一部分是科技先知」。法新社

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達9日市值一度突破4兆美元大關，成為全球首家市值觸及這道門檻的企業。華爾街日報（WSJ）報導評論，輝達執行長黃仁勳一貫穿著招牌黑色皮衣，風采近似賈伯斯，「一部分是名人、一部分是科技先知」。究竟黃仁勳如何引領輝達，超越蘋果和微軟，率先締造這項全球首例的創舉？

首先，是AI的出現。自美國AI公司OpenAI在2022年底推出生成式AI以來，輝達股價在過去3年持續走高。

輝達總部位於加州聖塔克拉拉，由台裔美籍工程師黃仁勳於1993年創立，初期原本計畫生產電腦中央處理器（CPU），但由於該市場已趨飽和、難以進入，因此轉向因電玩需求而大增的圖形處理器（GPU）市場。

輝達以GPU打開知名度，但在2018年9月，由於虛擬貨幣需求暴跌導致GPU庫存積壓，其股價腰斬。當時身為第4大股東的軟銀甚至將所持股份全部出售，全面撤出。

然而，進入2020年第二季後，受疫情與低利率影響，輝達股價回升。

輝達股價真正開始高飛是在2022年底OpenAI推出生成式聊天機器人ChatGPT之後。另外，隨著華爾街掀起AI熱潮，GPU銷量激增；大型科技公司為建立AI資料中心，大量收購GPU。

隨後，輝達股價迅速上揚，2023年6月13日成為全球首家市值突破1兆美元的半導體公司，在2024年2月23日突破2兆美元，接著在6月5日加入3兆美元俱樂部，並在7月9日一度突破4兆美元。蘋果與微軟此前都接近過4兆美元市值。蘋果在2024年底的市值為3.915兆美元，微軟則在上周達到3.708兆美元。

今年初，外界曾擔憂，中國AI公司深度求索（DeepSeek）即使採用效能較低的AI專用晶片，也能打造出超越美國競爭對手的聊天機器人，可能導致對輝達產品的需求急遽下降。

但是微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜等科技巨頭對GPU的需求依然強勁，使輝達股價重新獲得動能。

WSJ描述，「黃仁勳穿著招牌的黑色皮衣，形象鮮明且極具辨識度，展現近似賈伯斯的風采，一部分是名人、一部分是科技先知」。

皮衣 華爾街日報 賈伯斯 輝達 黃仁勳

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