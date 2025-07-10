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微軟豪擲40億美元 目標是三年內培訓出2,000萬名AI達人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟將砸逾40億美元的現金與雲端資源，協助美國各級學校、技職院校與非營利組織，培訓大約2,000萬人學習使用人工智慧（AI）。美聯社
微軟將砸逾40億美元的現金與雲端資源，協助美國各級學校、技職院校與非營利組織，培訓大約2,000萬人學習使用人工智慧（AI）。美聯社

微軟周三（10日）宣布啟動史上最大規模的AI人才培訓計畫，將投入超過40億美元的現金與雲端資源，協助美國各級學校、技職院校與非營利組織，培訓大約2,000萬人學習使用人工智慧（AI），目標是三年內讓參與者取得相關證書。

微軟尚未具體說明40億美元裡，有多少將以現金補助的形式發放，又有多少會以雲端與AI服務額度提供。這項大規模投資反映科技巨頭積極布局教育市場的戰略。

計畫宣布之際，科技業者正競相提供新AI工具培訓。然而研究人員指出，目前尚無法判斷，教育用聊天機器人最終能否提升學習成效，還是反而削弱「批判性思考」等重要能力。

擁有180萬會員的美國教師聯合會周二成立全美首座AI師資訓練中心，獲微軟、OpenAI與Anthropic共同贊助2,300萬美元。此外，亞馬遜、蘋果與輝達等數十家企業上周也簽署白宮承諾書，同意提供學校AI資源。亞馬遜則在去年率先推出AI Ready計畫，免費為200萬人提供線上AI課程。

隨著AI工具已能自動生成程式碼，科技公司紛紛調整教育策略。微軟10年前曾大力推廣「一小時學程式設計」，如今也轉向支持Code.org的新課程「一小時學AI」。

微軟總裁史密斯強調：「AI浪潮的影響層面遠超當年的電腦科學革命，幾乎所有行業的工作方式都將被改變。因此我們推動AI教育的腳步必須比當年推廣程式設計更快。」

美國 規模

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