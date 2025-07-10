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輝達新版陸規AI晶片拚9月開賣 黃仁勳傳下周訪陸會高官
輝達（Nvidia）特別為中國大陸設計的新版人工智慧（AI）晶片，據傳最快9月推出，輝達執行長黃仁勳也計劃參加下周三在北京展開的「中國國際供應鏈促進博覽會」，期間將與中國大陸高層領導人會面，重申輝達對中國大陸市場的承諾。
輝達專為中國大陸新設計的AI晶片，是調整現有的Blackwell RTX Pro 6000處理器，使之符合美國總統川普加強出口管制的要求，不包含能加快資料傳輸的最先進技術，例如高頻寬記憶體（HBM）、NVLink等。
英國金融時報（FT）報導，黃仁勳希望能夠拜會中國大陸總理李強，也正在安排和副總理何立峰見面。黃仁勳4月訪問中國大陸時，曾與何立峰會談。這些行程計畫還在等待中方確定。
知情人士表示，輝達新版陸規AI晶片樣品，已交給陸企客戶測試，客戶表達有意下大單購買，但真正開始銷售至少要等到9月，因為輝達還在與美國政府確認新晶片是否符合出口限制新規。晶片規格有可能因為與美國政府的討論結果，再進行改變。
輝達股價因為投資人對全球AI商機的熱望，加上美中關係改善，9日再上攻，成為第一家市值觸及4兆美元的公司。
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