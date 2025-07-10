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Google要害怕了？OpenAI將推AI網頁瀏覽器 挑戰Chrome霸主

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，OpenAI即將推出一款利用AI驅動的網頁瀏覽器。路透
知情人士透露，OpenAI即將推出一款利用AI驅動的網頁瀏覽器。路透

知情人士透露，OpenAI即將推出一款利用AI驅動的網頁瀏覽器，將挑戰Google Chrome瀏覽器的霸主地位。

路透報導，三位知情人士表示，這款瀏覽器預定在未來幾周內推出，目標利用AI從根本上改變消費者瀏覽網頁的習慣。它將使OpenAI更直接取得Google成功的核心根基：用戶數據。

如果OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT每周4億的活躍用戶採用這款新的AI網頁瀏覽器，將衝擊競爭同業Google廣告收入的一個重要部分。Chrome瀏覽器是Google母公司Alphabet廣告業務的重要支柱，廣告業務占到Alphabet營收的近四分之三，因為Chrome瀏覽器提供的用戶數據可協助Alphabet更有效、更有利可圖地定位廣告，還可讓Google將搜索流量導向自己的搜尋引擎。

兩位消息人士說，OpenAI瀏覽器設計成要讓一些使用者的操作停留在類似ChatGPT的原生聊天介面中，而不是點擊進入到其他網站。

其中一位消息人士說，這款瀏覽器是OpenAI更廣泛戰略的一環，這套戰略目標將其服務融入消費者的個人和工作生活中。

OpenAI不願對此發表評論。

知情人士表示，OpenAI的網頁瀏覽器可把該公司的AI代理人產品（如Operator）直接整合到瀏覽行為中，使該瀏覽器能代表使用者執行各項任務。這款瀏覽器可存取使用者的網頁活動紀錄，因此能成為部署AI代理人的理想平台，像是能在使用者造訪網站時，自動執行訂位或填表格等操作。

不過，OpenAI面臨艱鉅挑戰。根據網站分析公司StatCounter，全球有超過30億人使用Google Chrome，市占達到三分之二；位居第二的蘋果瀏覽器Safari則遠遠落後，市占率僅16%。OpenAI上月表示，目前已有300萬家付費企業用戶使用ChatGPT。

另外，包括The Browser Company和Brave在內等其他AI新創公司今年也宣布推出具備AI功能的瀏覽器，可為使用者自動執行操作。以搜尋引擎知名、資金雄厚的新創公司Perplexity也於周三發表其AI瀏覽器Comet。

兩位消息人士透露，OpenAI正在打造的瀏覽器，是基於Google自家的開源瀏覽器代碼「Chromium」開發。Chromium也是Google Chrome的基礎，同時為包括Microsoft Edge和Opera在內的多款瀏覽器所採用。去年，OpenAI延攬了兩位長期在Google任職、參與Chrome原始開發團隊的副總裁。

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