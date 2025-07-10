AI無償使用新聞內容 美媒網站流量雪崩聯手提告

人工智慧（AI）快速解答各種疑問，不過越來越多答案直接取自媒體新聞報導與出版社的專業內容，AI業者卻沒有付費。華爾街日報報導，AI連帶來流量的功能都不再，多家主流媒體已提告，可能對AI發展帶來衝擊。

谷歌（Google）搜尋器或蘋果（Apple）手機的Siri語音服務，過去把使用者導回相關報導或資料，有機會為新聞或資訊網站帶來流量；如今AI大型語言模型（LLM）不但能在公開網頁挖礦還能精煉內容，使用者可免費快速取得核心資訊，無須閱讀長篇大論，相當方便。

社群媒體與搜尋器過去讓產出原生資訊的出版與媒體業者廣告流失，AI大型語言模型可直接深入文字與影像，擷取部分內容，導致網站除了AI爬蟲出入，連帶動流量的機會都不再，再度引起美國媒體機構為捍衛智慧財產權採取法律行動。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，多家媒體與出版業者近期採取法律行動，要求AI業者簽署付費使用內容合約，或低調限制業者的人工智慧爬蟲停止挖礦，如今多家媒體採取集體行動。

大西洋月刊（The Atlantic）執行長湯普森（NicholasThompson）表示，出版業者希望人類到訪網站，不是程式驅動的數位爬蟲，特別是無法帶來附加價值的程式到訪者。

大西洋月刊已和OpenAI簽署使用協議，並透過網路服務商Cloudflare限制其他AI業者侵入網站挖掘內容。

過去網站業者因流量需求，允許谷歌搜尋到訪，現在ChatGPT與谷歌的Gemini直接在內容裡挖寶，谷歌更直接將搜尋導向人工智慧Gemini，許多熱門網站流量雪崩。Cloudflare統計，去年AI在各網站的挖礦行為增加18%。

華爾街日報指出，科技業與出版業的版權爭議已久，媒體透過網路安全服務封鎖未經同意的AI挖礦，可能對媒體業與網路科技業造成衝擊。出版業攜手捍衛智慧財產，但向來不理會媒體中介地位的矽谷多認為，AI切割網頁內容沒什麼問題。

出版時人雜誌（People）的業者Dotdash Meredith執行長伏格爾（Neil Vogel）表示，需要保護智慧財產創造者，否則沒人願意再提供報導內容。

美國網路論壇Reddit上月控告OpenAI的創始公司Anthropic，未經同意使用論壇中的內容，但Anthropic不同意指控，表明會暫停網路爬蟲，但Reddit還是發現爬蟲現蹤超過10萬次。

美國媒體與AI業者的新聞報導使用權大戰開打，與亞馬遜（Amazon）簽約的紐約時報（New YorkTimes）已控告微軟（Microsoft）及OpenAI；華爾街日報的母公司新聞集團（News Corp）與OpenAI簽約，新聞集團旗下的2家公司也控告另一AI業者Perplexity。