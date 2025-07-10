輝達市值觸4兆美元破全球紀錄 分析師：成長未結束

輝達市值今天一度衝破4兆美元門檻，多位分析師指出，輝達的成長故事尚未結束；經歷晶片需求下滑疑慮、美國AI晶片出口管制等考驗，輝達克服挑戰且更釐清前景，在為期多年的AI基礎設施建設發展中，位居核心地位。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今天成為全球第一家市值觸及4兆美元的公司，寫下歷史。儘管收盤股價回落，市值掉至3.97兆美元，仍以「史上市值最大公司」之姿結束這一天，超越了蘋果（Apple）創下的紀錄。蘋果市值在年初時曾接近3.9兆美元。

輝達在2023年6月市值首破1兆美元，隨後在2024年2月達到2兆美元，緊接著在同年6月加入3兆美元俱樂部，今年經歷中國新創公司深度求索（DeepSeek）事件、AI晶片出口禁令等衝擊，於今天再寫下新里程碑，為這家AI晶片製造商再添一筆傳奇色彩。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），輝達目前市值相當於標準普爾500指數中市值最小的216家公司加總。道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）以人工智慧王者（AI King）領先群雄形容輝達，並認為輝達將持續成長、市值往5兆美元邁進。

「巴隆周刊」分析指出，輝達過去2年儘管成長迅速，但過程也曾出現股票拋售動盪，光今年就曾下跌逾40%，不過輝達成功克服挑戰，這些經歷都有助於釐清前景。

例如，2024年，華爾街曾懷疑輝達在產品線過度期間，銷售可能會出現停滯。市場當時推斷，客戶會先消化之前購買的Hopper晶片，然後等待效能更強的Blackwell系列，但這樣的銷售空窗期並未發生，兩代晶片銷售順利銜接，沒有出現需求斷層。

外界也曾擔心微軟（Microsoft）雲端運算部門Azure會縮減AI基礎設施投資，但事實證明情況恰好相反。此外，還有來自博通（Broadcom）等其他競爭對手的追趕，但輝達仍拿下了大多數AI晶片市場訂單，這歸功於它在硬體與軟體上的獨特整合能力。

有關政府監管的疑慮，在最近一季，即便面臨美國政府對H20晶片的出口禁令，讓輝達今年可能損失超過100億美元的營收，輝達仍成功實現銷售增長、維持強勁表現。

分析指出，輝達股價未來仍可能遭遇波動與下挫，地緣政治、半導體關稅、甚至潛在產品轉換過程中的問題都可能成為影響因素，但輝達仍是AI領域最關鍵的供應商，並在未來為期多年的AI基礎設施擴建中，位居核心地位。這段成長故事，尚未結束。

美國有線電視新聞網（CNN）引述韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）說法指出，「這是輝達的歷史性時刻，也是整個科技領域展現實力的時刻，說明了AI革命正邁入下一個成長階段，而這場革命是由輝達所引領的。」

投資公司Loop Capital在6月的研究報告預估，輝達市值到2028年有望達到6兆美元。

Loop Capital分析師巴魯阿（Ananda Baruah）和瓦勒羅（Alek Valero）在一份報告中指出，「雖然（輝達）的基本面要從目前水準持續變強聽起來似乎令人難以置信...它在AI領域的關鍵技術上，基本上仍處於壟斷地位。」