AI教父黃仁勳寫傳奇：輝達股價兩年飆10倍超車蘋果 市值閃破4兆美元

輝達（Nvidia）寫下歷史新頁：市值在周三盤中一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固其作為人工智慧（AI）時代最具影響力企業的地位。這顆「AI心臟」憑藉業界頂級處理器，正帶動標普500指數頻創新高，即使面對川普政府關稅政策等經濟隱憂，其驚人的獲利能力仍推升股市。

輝達的崛起見證AI掀起的產業地震，許多專家認為，這是繼蘋果共同創辦人賈伯斯18年前推出iPhone以來，科技界最具顛覆性的變化。輝達如今市值竟比當年靠iPhone稱王的蘋果還高出9,000億美元。時代的主角已經換了人。

正當輝達風光之際，蘋果的AI的AI佈局卻陷入尷尬。儘管該公司承諾要為iPhone和其他產品加入更多AI功能，強化語音助理Siri等服務，但上月坦言，要實現這些AI願景，最快也得等到明年。這讓一些分析師懷疑，蘋果是否必須收購一家AI新創公司才能重拾動能。

前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）已與OpenAI合作，計劃開發一款可能挑戰iPhone的穿戴式AI裝置。與此同時，輝達正全力趕工，以滿足各界對其AI晶片的龐大需求。這些晶片是驅動全球資料中心的關鍵。

微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年合計將投入3250億美元發展AI技術。其中很大一部分資金，很可能都會流入輝達的口袋。這正是輝達股價自2023年初以來驚人瘋漲1,015%的主因，市值從大約4,000億美元飆升至4兆美元。今年來則累漲超過21%。

輝達股價周三下午略為回落，收漲1.8%至每股162.88美元，盤後再走高0.3%。

這家總部在加州聖塔克拉拉的公司4月初曾面臨危機，美時美國總統川普宣布普徵高額關稅，引發市場拋售潮，科技股受創尤深，輝達一度跌破87美元，但很快反彈，並在5月底交出亮眼財報，淨利高達188億美元，其中還包含因美國禁止部分晶片出口中國大陸所造成的45億美元損失。輝達下次財報公布日預訂是8月27日。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳已被業界尊為「AI教父」，他對AI未來的演講總是吸引大批觀眾。隨公司市值膨脹，他的個人財富估計也暴增至1,420億美元。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）周三在給客戶的報告中表示，從AI晶片角度來看，輝達一直是市場上唯一的選擇，不過超微（AMD）很快也將加入這場盛會。兩家公司都生產AI加速器，但市場目前仍由輝達主導。艾夫斯預測，微軟今夏也將突破4兆美元大關，「接下來18個月，市場焦點將轉向誰能進入5兆美元俱樂部」。