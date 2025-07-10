Meta開出2億美元天價挖角蘋果AI主管龐若明

Meta Platforms 近來為招募「超級智慧」（superintelligence）團隊成員，開出破天荒高薪，這次為了挖角蘋果AI模型團隊負責人龐若明（Ruoming Pang），竟開價總值超過2億美元的待遇。

彭博引述知情人士報導，Meta是用數年內高達數億美元的薪酬方案來聘請龐若明。蘋果並未以同樣的價碼留才，因這已遠高於蘋果內部除了執行長庫克以外的所以高階主管的薪酬。

消息人士透露，這種天價待遇在Meta新成立的超級智慧團隊屬於「常態」，這團隊致力於打造能媲美甚至超越人類的AI系統。團隊目前成員還包括前GitHub執行長佛里曼（Nat Friedman）、AI新創公司創辦人葛羅斯（Daniel Gross）。Meta也透過持股14.3億美元、吃下Scale AI 49%股份的方式，邀請該公司聯合創辦人王濤擔任AI長。

單從數字來看，Meta「超級智慧」團隊開出的薪酬堪稱業界頂尖，甚至超越全球大型銀行執行長的水準。不過這些高薪大多和績效目標掛鉤，必須任職多年、達到特定條件才能全部領到。如果提前離職，或是Meta股價表現不佳，部分獎勵就可能領不到。

彭博引述知情人士指出，Meta「超級智慧實驗室」（MSL）新進人員的薪酬組成包含基本年薪、簽約獎金和Meta股票，其中股票占最大比例。前二者通常是高額現金給付。如果新員工必須放棄原本在新創公司持有的股權，Meta會以更高的簽約金彌補損失。

至於股票部分，Meta通常在合約中明言，必須達到特定指標（例如Meta股價一年內成長多少％）才能分批領取，且大多比業界常見的四年解禁期更長。

OpenAI執行長奧特曼6月的一場Podcast上提到，Meta曾向OpenAI員工開出高達1億美元的簽約獎金、總價更高的整體薪酬。他強調，OpenAI員工多數選擇留下，是因為這家公司培養出更好的團隊文化和創新聲譽。

奧特曼雖這麼說，Meta執行長祖克柏仍成功從OpenAI挖角超過10名研究人員，也網羅了Anthropic、Google和多家新創公司的頂尖人才。

隨著人才爭奪戰白熱化，奧特曼本周表示，自從祖克柏積極挖角OpenAI高階人才以來，雙方一直沒有直接對話，不過他預期兩人會在本周Allen & Co.主辦的太陽谷高峰會上碰面，他說：「我很期待這次見面。」