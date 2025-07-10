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美元持穩 日圓和瑞士法郎表現出色

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為不能排除日圓∕美元測試150.00附近200日均線的可能性。路透
策略師認為不能排除日圓∕美元測試150.00附近200日均線的可能性。路透

美元兌主要貨幣周三狹幅震盪，日圓和瑞士法郎兌美元表現優於其他主要貨幣，加幣則表現落後。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報 97.555。

美國總統川普周三公布新一輪關稅信函，將於8月對來自未能和美國達成協議的貿易夥伴的進口貨品加徵這些關稅。

聯準會（Fed）6月會議紀錄顯示，官員對利率前景的分歧主要源自他們對關稅通膨影響的不同預期。

美元兌日圓下跌0.2%，至146.28；美元兌瑞郎下跌0.2%，至0.7944。

UBS Investment策略師寫道，「短期內，鑒於日本央行當前的超級鴿派立場、以及美元更大範圍部位調整背景下有可能會全面反彈，不能排除日圓∕美元測試150.00附近200日均線的可能性。」 「我們現在將第三季度末的目標位從之前的135.00上調至140.00。」

他們認為，「如果日本未能與美國達成免於對等關稅的協議，可能會促使日本央行進一步偏鴿派」。

歐元兌美元變動不大，報1.1722。美元兌加幣升值0.2%，至1.3690。

日本央行 美國 貨幣

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