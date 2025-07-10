比特幣突破11.2萬美元創新高！機構大戶掃貨 下周可能直攻12萬美元

比特幣首見突破11.2萬美元大關，創下歷史新高，主要受到以輝達（Nvidia）為首科技股大漲帶動。這波升勢凸顯當前市場的投機熱潮，比特幣今年來的漲幅逼近20%。

根據Coin Metrics數據，比特幣最新報價上漲2.24%，來到$111,433.77美元；就在台灣時間凌晨4時前，價格一度衝上112,052.24美元，打破5月22日創下的111,999美元高點。

美股科技股周三全面走揚，輝達一度成為史上首家市值觸及4兆美元的公司。與此同時，市場對美國總統川普最新祭出的關稅消息反應平淡，科技股為主的那斯達克綜合指數周三收盤創歷史新高。

加密投資公司GSR的全球場外交易主管Spencer Hallarn指出：「來自股票市場載具如ETF與加密貨幣資產部位的強勁需求，為比特幣提供了穩固支撐。」

這次突破主要受到機構需求推動（資料顯示，第2季上市公司買進比特幣的速度甚至超過ETF的資金流入），被視為加密貨幣支持者的又一次勝利。許多投資人自去年11月美國大選後便積極布局，押注川普回歸將開啟監管相對寬鬆的新時代。

雖然機構普遍認同比特幣「數位黃金」的定位，但它本質上仍是隨著股市波動的風險資產。當市場風險偏好升溫、投資人搶進科技股等成長型標的時，比特幣與其他加密貨幣往往同步走揚。

加密交易公司Kronos Research投資長Vincent Liu提醒：「交易員仍需警惕獲利了結或總經面變化可能帶來的回調，但目前趨勢仍明顯偏多。」

隨著企業財務部門加速增持比特幣，以及美國國會即將通過相關監管法案，投資人預期比特幣將於下半年續創新高。

Uranium Digital 的策略長 Ryan Gorman 表示：「下週華府將舉行加密貨幣立法的聽證周，加上夏季交投轉淡而情緒偏多，價格最快下周前就可能跳漲到12萬美元甚至更高。」

他補充：「今年夏天比特幣能走多遠難以預測，但目前看漲期權未平倉量遠高於看跌期權，這通常意味交易員普遍預期漲勢會持續。」

在加密交易平台Deribit，7月底到期的看漲合約在11.5萬與12萬美元的履約價區間，未平倉量顯著上升。