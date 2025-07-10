快訊

回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

比特幣突破11.2萬美元創新高！機構大戶掃貨 下周可能直攻12萬美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣首見突破11.2萬美元大關，創歷史新高。美聯社
比特幣首見突破11.2萬美元大關，創歷史新高。美聯社

比特幣首見突破11.2萬美元大關，創下歷史新高，主要受到以輝達（Nvidia）為首科技股大漲帶動。這波升勢凸顯當前市場的投機熱潮，比特幣今年來的漲幅逼近20%。

根據Coin Metrics數據，比特幣最新報價上漲2.24%，來到$111,433.77美元；就在台灣時間凌晨4時前，價格一度衝上112,052.24美元，打破5月22日創下的111,999美元高點。

美股科技股周三全面走揚，輝達一度成為史上首家市值觸及4兆美元的公司。與此同時，市場對美國總統川普最新祭出的關稅消息反應平淡，科技股為主的那斯達克綜合指數周三收盤創歷史新高。

加密投資公司GSR的全球場外交易主管Spencer Hallarn指出：「來自股票市場載具如ETF與加密貨幣資產部位的強勁需求，為比特幣提供了穩固支撐。」

這次突破主要受到機構需求推動（資料顯示，第2季上市公司買進比特幣的速度甚至超過ETF的資金流入），被視為加密貨幣支持者的又一次勝利。許多投資人自去年11月美國大選後便積極布局，押注川普回歸將開啟監管相對寬鬆的新時代。

雖然機構普遍認同比特幣「數位黃金」的定位，但它本質上仍是隨著股市波動的風險資產。當市場風險偏好升溫、投資人搶進科技股等成長型標的時，比特幣與其他加密貨幣往往同步走揚。

加密交易公司Kronos Research投資長Vincent Liu提醒：「交易員仍需警惕獲利了結或總經面變化可能帶來的回調，但目前趨勢仍明顯偏多。」

隨著企業財務部門加速增持比特幣，以及美國國會即將通過相關監管法案，投資人預期比特幣將於下半年續創新高。

Uranium Digital 的策略長 Ryan Gorman 表示：「下週華府將舉行加密貨幣立法的聽證周，加上夏季交投轉淡而情緒偏多，價格最快下周前就可能跳漲到12萬美元甚至更高。」

他補充：「今年夏天比特幣能走多遠難以預測，但目前看漲期權未平倉量遠高於看跌期權，這通常意味交易員普遍預期漲勢會持續。」

在加密交易平台Deribit，7月底到期的看漲合約在11.5萬與12萬美元的履約價區間，未平倉量顯著上升。

比特幣 科技股 美國大選

延伸閱讀

不甩關稅政策 台股尾盤收高 科技股領漲 聯發科漲85元 台積電收1090元

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

全美爆紅！穩定幣是什麼？跟比特幣差在哪？怎麼買？一次看懂

台灣大旗下虛擬幣交易所 人氣旺

相關新聞

Nvidia市值突破4兆美元 帶動史指上揚、那指收創新高

隨著輝達(Nvidia)股價達到重要里程碑，投資人密切關注川普總統的最新關稅公告，史坦普500指數上漲。

Meta開出2億美元天價挖角蘋果AI主管龐若明

Meta Platforms 近來為招募「超級智慧」（superintelligence）團隊成員，開出破天荒高薪，這次...

日系車在陸市節節敗退 為何唯獨豐田能逆勢突圍？

2024年開始陸續有日本三大車廠在中國大陸市場踢鐵板、銷量重摔等消息。確實，今年外國車在陸市占率滑至三成左右，但豐田汽車悄悄由衰退轉為連續正成長，專家分析豐田逆襲的策略。 日本瑞穗銀行（Mizuho Bank）商業策略支援部高級主任研究員湯進指出，中國車廠持續推出新技術與新功能的純電車款，並用插電油電混合車的降價攻勢，擴大市占率。反觀日系車廠，不論在開發速度、軟體控制或AI應用皆顯疲態。2025年1至4月日系品牌在中國乘用車市場的占比，從2020年全年全盛期的23.1%，驟降至9.4%。

美元持穩 日圓和瑞士法郎表現出色

美元兌主要貨幣周三狹幅震盪，日圓和瑞士法郎兌美元表現優於其他主要貨幣，加幣則表現落後。

比特幣突破11.2萬美元創新高！機構大戶掃貨 下周可能直攻12萬美元

比特幣首見突破11.2萬美元大關，創下歷史新高，主要受到以輝達（Nvidia）為首科技股大漲帶動。這波升勢凸顯當前市場的...

台積電ADR漲1.8% 較台北交易溢價拉大至24%

台積電ADR周三（9日）上漲1.8%，收在231.84美元，較台北交易溢價24%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。