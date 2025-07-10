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台積電ADR漲1.8% 較台北交易溢價拉大至24%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電ADR周三（9日）上漲1.8%，收在231.84美元，較台北交易溢價24%。

大型科技公司上漲激勵美股周三反彈，輝達（NVIDIA）市值一度觸及4兆美元，也推動那斯達克綜合指數再創歷史新高。聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員們對利率前景的看法仍有分歧。

道瓊工業指數上漲 217.54 點，漲幅0.5%，至 44,458.30 點。標普500指數上漲 37.74 點，漲幅 0.6%，至 6,263.26 點。那斯達克綜合指數上漲192.87點，收在20,611.34點，漲幅0.9%。

輝達上漲1.8%，推動費城半導體指數上漲0.4%。

台灣加權股價指數周三上漲164.74點收在22,527.01點。台積電上漲0.9%收在1,090.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 151.00 +1.27 146.50 3.07

中華電 CHT 128.59 -0.50 128.00 0.46

台積電 TSM 1,351.67 +1.75 1,090.00 24.01

聯電 UMC 44.89 +0.79 43.90 2.26

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

半導體 台積電 指數

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