台積電ADR漲1.8% 較台北交易溢價拉大至24%
台積電ADR周三（9日）上漲1.8%，收在231.84美元，較台北交易溢價24%。
大型科技公司上漲激勵美股周三反彈，輝達（NVIDIA）市值一度觸及4兆美元，也推動那斯達克綜合指數再創歷史新高。聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員們對利率前景的看法仍有分歧。
道瓊工業指數上漲 217.54 點，漲幅0.5%，至 44,458.30 點。標普500指數上漲 37.74 點，漲幅 0.6%，至 6,263.26 點。那斯達克綜合指數上漲192.87點，收在20,611.34點，漲幅0.9%。
輝達上漲1.8%，推動費城半導體指數上漲0.4%。
台灣加權股價指數周三上漲164.74點收在22,527.01點。台積電上漲0.9%收在1,090.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 151.00 +1.27 146.50 3.07
中華電 CHT 128.59 -0.50 128.00 0.46
台積電 TSM 1,351.67 +1.75 1,090.00 24.01
聯電 UMC 44.89 +0.79 43.90 2.26
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言