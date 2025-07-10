輝達等大型股推動下 那斯達克再創新高 對關稅漸感麻木

大型科技公司上漲激勵美股周三反彈，輝達（NVIDIA）市值一度觸及4兆美元，也推動那斯達克綜合指數再創歷史新高。聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員們對利率前景的看法仍有分歧。

道瓊工業指數上漲 217.54 點，漲幅0.5%，至 44,458.30 點。標普500指數上漲 37.74 點，漲幅 0.6%，至 6,263.26 點。那斯達克綜合指數上漲192.87點，收在20,611.34點，漲幅0.9%。

輝達上漲1.8%，台積電ADR漲1.7%，推動費城半導體指數上漲0.4%。

輝達市值一度達到4兆美元，成為全球首家市值達到這一里程碑的公司，距短短兩年站上1兆美元市值不過短短兩年。輝達最終收盤市值為3.974兆美元，仍是有紀錄以來所有公司中的最高水準。

美國總統川普發布新信函，宣布對菲律賓、利比亞和伊拉克在內的六個國家貨品加徵關稅後，美股三大指數都上漲，後來又公布對巴西貨品高達50%的稅率。美國政府前一天已宣布關稅措施，其中包括對進口藥品徵收最高200%的關稅。

周三原本是華府達成貿易協議的截止日期，後來被川普延長至8月1日，許多投資人已開始押注白宮最終不會兌現最嚴厲的威脅。

對貿易敏感的股票也上漲。Williams-Sonoma股價上漲2.7%，史丹利百得(Stanley Black & Decker)上漲1.7%，E.l.f. Beauty上漲0.6%。通用汽車(General Motors)和Stellantis等汽車製造商的股價也上漲。

周三390億美元的美國10年公債標售需求強勁，之後公債殖利率延續跌勢。美國10年期公債殖利率周三降至4.34%，昨日為4.41%。

微軟上漲1.4%，有券商調高對該公司評級，看好人工智慧（AI）迅速成長帶來潛在的上行空間。亞馬遜也上漲1.5%。

「我們認為，即使貿易戰的緊張情緒再度升溫，股市的整體形勢仍偏向看漲，」Piper Sandler分析師Craig Johnson表示，「儘管股市可能面臨一些短期壓力，但投資人對關稅新聞日趨麻木，轉而關注趨勢線。」

Fed會議紀錄指出，「雖然少數與會者認為關稅只會導致價格一次性上漲，並不影響長期通膨預期，但多數人認為關稅可能對通膨產生更持久影響」。

投資公司SWBC的投資長Chris Brigati說：「Fed官員暗示，他們相信未來通膨會上升。與此同時，許多或大多數官員暗示，他們預計今年內利率會下降。這兩件事有點矛盾。」

他說：「市場對關稅的壞消息變得有些麻木了……過去三個月經濟仍然保持著積極的增長勢頭，情況也沒有那麼糟糕，所以市場認為我們或許可以度過這些關稅難關。」

Nationwide的Mark Hackett表示，市場似乎正在釋放出強勁的風險偏好。他表示，這種高漲的情緒可能反映了對近日數據的正面解讀。

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