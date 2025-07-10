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川普罵鮑爾罵不停！專家：預料聯準會近期不會降息

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國總統川普（左）和美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國總統川普9日再度抨擊美國聯準會（Fed）主席鮑爾不降息，指美國的利率太高，不過稅務顧問機構RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）估計美國恐到12月才會降息。

布魯蘇拉斯表示，關稅政策所帶來的通膨可能在接下來4個月的經濟數據中逐步明朗化，一旦通膨浮現，聯準會更難做出降息的決定。

面對川普政府的關稅政策，聯準會至今選擇按兵不動，不願降息，讓川普大為不滿；川普9日上午再度批評鮑爾是「慢郎中」，指美國的利率太高，至少有3個百分點的調整空間；川普說，鮑爾不降息的決定讓美國承擔大量的金融損失。

川普說，美國現在沒有通膨，企業也正湧入美國，美國現在是世界上最炙手可熱的國家，要求聯準會降息。

不過，布魯蘇拉斯對於聯準會近期是否會降息持悲觀的態度，不預期聯準會會在7月降息，預估聯準會會選擇在12月降息；布魯蘇拉斯說，聯準會目前的利率維持在4.25%至4.50%之間，是好的位置，指7月至10月的經濟數據將說明通膨的程度。

這樣的說法也呼應鮑爾日前表示，聯準會做出不降息的決定是為了因應關稅政策的衝擊，指現在還不清楚關稅影響的規模和速度，認為夏天將會見真章；聯準會也目標在年底前將利率調整至3.9%，代表下半年可能會有2次降息。

布魯蘇拉斯說，如果下半年通膨浮現，聯準會更難下手降息，到時聯準會和白宮之間只會更緊張。

美國商會執行副會長布拉德利（Neil Bradley）指出，統計數據顯示企業預計在下半年做出漲價的決定，指有50%的製造商、批發商和零售商回報他們過去兩周的成本價格上升，這些廠商中有40%表示他們預期在接下來6個月中提高商品價格。

布魯蘇拉斯也說，另一項調查顯示，很多廠商預料將把提高的成本轉嫁到下游，並表示，如果川普政府當初堅決要維持4月2日的關稅稅率，美國可能已經面臨經濟蕭條；布魯蘇拉斯也說，他預期今年經濟成長率會向下修正。

布拉德利說，現階段正處於全球貿易混亂的早期階段，他擔心未來受衝擊最大的會是中小企業；布拉德利也評估，美元匯率走弱恐加劇未來關稅的衝擊。

川普 美國 聯準會

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