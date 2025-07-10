快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

德姆納告別巴黎世家10年設計生涯 轉任古馳創意總監

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

來自喬治亞的話題設計師德姆納（Demna）在巴黎世家（Balenciaga）的10年創意總監生涯，今天將在巴黎高級訂製時裝週畫下句點，之後他將接掌古馳（Gucci）創意總監。

法新社報導，德姆納在開雲集團（Kering SA）旗下的Balenciaga任內，以風格大膽、屢發爭議聞名，今日預計將在一場星光雲集的時裝秀上發表告別作。

這位44歲設計師深受千禧世代與Z世代名人喜愛，從金卡戴珊（Kim Kardashian）到英國流行歌手酷娃恰莉（Charli XCX）都是他的擁護者。他將自明日起展開新任務，試圖振興當前表現低迷的Gucci。

德姆納曾推出售價高達2000美元的「Ikea袋」與1800美元的「垃圾袋手拿包」，也曾因推出的廣告看似涉及虐童而引發強烈批評。一些分析家認為，他的風格與品牌形象偏古典的Gucci並不相符。

今年3月，德姆納獲任命的消息公布當天，擁有Balenciaga與Gucci的開雲集團股價下挫約12%，此後持續走低。

開雲集團執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）當時表示：「他的創造力正是Gucci所需要的。」

外界先前曾傳出其他人選，包括風格更受認可且更為主流的設計師斯理曼（Hedi Slimane）、基烏里（Maria Grazia Chiuri）與皮喬利（Pierpaolo Piccioli）等人。

德姆納於巴黎當地時間中午10時舉行告別秀後，時裝週的焦點將轉向比利時設計師馬丹斯（GlennMartens），他將首度為Maison Margiela發表高訂系列，這是他1月接替英國設計師加里亞諾（JohnGalliano）後的首場大秀。

Gucci 巴黎 設計師

延伸閱讀

動靜自若！GUCCI全新網球系列 風雅重返1970

李旻浩Lee Know成GUCCI代言人 同色系穿搭學起來！

GUCCI打造隨身的時髦「果凍」？GG Marmont包甜美0熱量

麂皮睡袍一襲35萬！Balenciaga X PUMA聯名系列曬奢華

相關新聞

AI熱潮燒不完！NVIDIA市值破天荒站上4兆美元 為史上第一家

隨著生成式人工智慧（AI）熱潮促使投資人持續敲進AI硬體製造商輝達（NVIDIA）股票，輝達市值9日早盤突破4兆美元大關...

美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

全球投資人都在等待美國總統川普公布最新的關稅之際，美股9日早盤小漲，道瓊工業指數漲233點，或0.5%；標普500和那斯...

台幣還會再強升一波？美元下半年恐續貶 策略師吐3大理由

剛寫下至少1970年代初期以來最差上半年表現的美元，下半年在三大因素影響下，可能還會進一步貶值。

晨星經理人減持陸股、日股 這些原因看好韓股成「亞股報酬王」

晨星（Morningstar）資產組合資深經理普瑞斯凱特（Mark Preskett）表示，他正賣出中國及日本股票，並增...

SiPearl是什麼公司？跟台積有關？還能吸引國泰創投、安謀投資

法國人工智慧（AI）晶片新創公司SiPearl已完成1.3億歐元（1.52億美元）的A輪融資，由台灣富豪蔡宏圖掌舵的國泰...

AI需求夯 安謀：資料中心客戶 2021年來成長14倍

安謀（Arm）告訴路透，採用安謀架構晶片的資料中心客戶，自2021年起已成長至7萬名，躍增了14倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。