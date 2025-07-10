德姆納告別巴黎世家10年設計生涯 轉任古馳創意總監

來自喬治亞的話題設計師德姆納（Demna）在巴黎世家（Balenciaga）的10年創意總監生涯，今天將在巴黎高級訂製時裝週畫下句點，之後他將接掌古馳（Gucci）創意總監。

法新社報導，德姆納在開雲集團（Kering SA）旗下的Balenciaga任內，以風格大膽、屢發爭議聞名，今日預計將在一場星光雲集的時裝秀上發表告別作。

這位44歲設計師深受千禧世代與Z世代名人喜愛，從金卡戴珊（Kim Kardashian）到英國流行歌手酷娃恰莉（Charli XCX）都是他的擁護者。他將自明日起展開新任務，試圖振興當前表現低迷的Gucci。

德姆納曾推出售價高達2000美元的「Ikea袋」與1800美元的「垃圾袋手拿包」，也曾因推出的廣告看似涉及虐童而引發強烈批評。一些分析家認為，他的風格與品牌形象偏古典的Gucci並不相符。

今年3月，德姆納獲任命的消息公布當天，擁有Balenciaga與Gucci的開雲集團股價下挫約12%，此後持續走低。

開雲集團執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）當時表示：「他的創造力正是Gucci所需要的。」

外界先前曾傳出其他人選，包括風格更受認可且更為主流的設計師斯理曼（Hedi Slimane）、基烏里（Maria Grazia Chiuri）與皮喬利（Pierpaolo Piccioli）等人。

德姆納於巴黎當地時間中午10時舉行告別秀後，時裝週的焦點將轉向比利時設計師馬丹斯（GlennMartens），他將首度為Maison Margiela發表高訂系列，這是他1月接替英國設計師加里亞諾（JohnGalliano）後的首場大秀。