大馬降息 紐西蘭不動

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在美國總統川普公布對馬來西亞的對等關稅將調升至25%後，大馬央行宣布五年來首次降息；紐西蘭央行同日則維持基準利率按兵不動，但表示如果通膨壓力繼續如預期放緩，預計將放寬貨幣政策。

大馬央行9日宣布，隔夜政策利率將調降1碼至2.75%，為2020年7月來首次降息。彭博訪調的23名經濟學家中有13人預測正確，其他人則預測央行將按兵不動。央行表示，此次降息是「先發制人的措施，以確保大馬能在溫和通膨前下穩定成長」。

大馬央行轉向寬鬆反映出決策官員對美國關稅影響的擔憂，川普4月威脅實施的關稅稅率為24%，但本周公布的稅率卻提高到25%。央行表示，「將會繼續警戒進行中的發展，並評估與國內成長和通膨前景相關的風險平衡」。

紐西蘭央行9日則宣布維持基準利率在3.25%，符合訪調的27位經濟學家中19位預期，並為去年8月開啟降息周期來首次按兵不動。

央行自去年8月來已降息9碼，但通膨率仍還有2.5%，且官員擔心貿易緊張可能加劇通膨壓力，使其採取了更為謹慎的做法。但根據會議紀錄，央行仍預期會和5月會議發布的預測一樣調降利率，但強調可能要等到8月，因為近期內有通膨風險。

央行聲明表示，「經濟前景仍高度不確定。有關經濟復甦速度、通膨持續性和關稅影響的進一步數據，將影響基準利率的未來走勢」。

通膨 馬來西亞

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