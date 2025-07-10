星國衝私人銀行產業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

為維持身為亞洲金融重鎮的吸引力，新加坡當局將縮短富裕人士在當地開設私人銀行帳戶、或是為家族理財辦公室申請稅務優惠所需時間。

新加坡國家發展部長暨金管局（MAS）副主席徐芳達9日表示，家族辦公室過去申請稅務優惠時間可達一年，如今縮短至三個月內。金管局也正與私人銀行合作，協助加快客戶開戶速度。徐芳達說，「我們希望維持高標準，同時讓客戶享有更便捷、更有商業效率的流程」。

這番言論被視為是新加坡當局回應近年該國接連爆出金融醜聞後，投資人對自身財富與資金來源在當地面臨更嚴格審查的疑慮，也凸顯新加坡為提振私人銀行產業，所採取的「風險相稱」而非「零風險」手段。

新加坡2023年爆發30億星元（23.4億美元）洗錢案，規模為該國史上最大。星國自此加強對金融業監管，銀行執行盡職調查的時間更長，甚至關閉部分客戶帳戶。

金管局上周宣布，已就該案對花旗銀行、瑞士寶盛銀行及瑞銀在內的九個金融機構，處以總額2,745萬星元罰款。徐芳達1月表示，去年新加坡家族辦公室數量，從他去年9月披露的1,650家，增至2,000家。金管局去年7月指出，有六家單一家族理財室因涉及洗錢案，遭撤銷稅務優惠資格。

客戶 新加坡 辦公室

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