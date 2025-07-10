淡馬錫資產價值衝新高 點出美國引發的風險已觸頂

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新加坡淡馬錫控股公司。 路透
新加坡淡馬錫控股公司。 路透

拜投資績效好轉之賜，新加坡國營基金淡馬錫控股公司的資產組合價值已衝上新高，並表示美國移民與關稅政策及財政緊縮相關風險已觸頂，但較不看好歐洲企業的前景。

淡馬錫9日公布，截至3月31日的一年內，資產組合淨值達創紀錄的4,340億星元（約3,390億美元），比前一年度勁增450億星元或11.6%，主要受惠於在星國、美國、中國大陸及印度的資產價值提升；上一年度的股東總報酬率為11.8%，也遠優於前一年的1.6%。

美國總統川普發起的關稅戰自7日進入全新階段，從日本、南韓等重要貿易夥伴、到往來較不密切的馬來西亞等國，從8月1日起都將面臨更高額的關稅。

淡馬錫企業戰略聯席總裁林明沛表示：「我們仍必須在未來數周或數月緊盯關稅進展。」不過，淡馬錫投資長羅錫德（Rohit Sipahimalani）說，預料關稅不會回到4月2日解放日的水準，且隨著川普「大而美」減稅法案已獲國會通過，恐拖累美國成長的財政緊縮疑慮已隨之緩解。

羅錫德說：「整體來看，美國目前成長趨緩是源於關稅的不確定性，但年底之前成長將逐步復甦，尤其是有望獲得聯準會降息、監管鬆綁、以及關稅漸趨明朗等題材的助攻。」「美國資產的挑戰在於估值過高。」

林明沛表示，淡馬錫仍看到美國投資的亮點，包括美國領先全球的人工智慧（AI）實力，有望為許多產業帶來變革。淡馬錫仍重點布局美國，占其資產組合的比重達24%，比前一年提高2個百分點。

然而，歐洲的展望可能不如美國樂觀。淡馬錫擔憂，在川普的關稅政策下，歐洲企業將首當其衝。林明沛指出：「有種看法是，貿易不確定性高漲將影響歐洲的成長軌道。當地信貸緊俏可能形成另一股逆風，但通膨壓力並不顯著，有望使歐洲央行將利率維持低檔。」

至於中國大陸投資方面，林明沛說，淡馬錫持續看好大陸的長期展望。大陸是淡馬錫第三大投資去處，截至去年度為止，占資產組合的比重達18%，僅次於新加坡與美國。

林明沛表示：「我們看好中國大陸的綠能經濟，以及在生命科學領域的創新；當地首屈一指的品牌也持續壯大，以富有韌性的方式持續擴張。」

美國 資產 馬來西亞

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