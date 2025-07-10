彭博罕見裁員 再造新聞中心

美國財經媒體巨頭彭博（Bloomberg）傳出罕見的裁員消息，以對新聞中心進行組織再造，但同時也信誓旦旦地表示，計劃在年底前擴編。

Business Insider報導，根據該網站看到彭博總編輯米思偉寄給員工的備忘錄，該公司的新聞中心將進行多項結構調整，以支持近來特別專注的三個領域：私募市場與信貸、新聞傳遞，和影音內容。

內容寫道，將合併多個報導團隊，以強化私募市場報導；並將整合各個平台負責頭條新聞的團隊，以提供更加一致的新聞呈現，同時也更專注在AI工具的導入；同時也要整合影音編輯團隊。

雖然裁員消息如今在媒體業屢見不鮮，但彭博裁汰員工仍十分罕見。彭博終端機廣泛獲得華爾街人士使用，讓彭博新聞大致不受影響，新聞中心規模在美國數一數二。不只如此，該公司曾多次在經濟衰退期間增聘員工。

這是美國媒體業今年最新的裁員消息、包括富比世、華盛頓郵報、哈芬登郵報等媒體都已宣布縮編。美國之音等國營媒體，則遭總統川普下令精簡人力。

另外，晶片大廠英特爾也宣布，本月中旬起將在奧勒岡州裁減超過500個職位，在此之前英特爾已在加州聖塔克拉拉總部裁汰107人。