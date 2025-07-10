SpaceX估值衝4,000億美元

知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克的太空事業SpaceX為籌措資金，準備出售約10億美元股票，將使SpaceX估值升至4,000億美元。

這次SpaceX轉讓員工股份，屬於「要約收購」（tender offer，或譯公開收購），每股價值212美元，讓公司估值再刷新高，去年年中SpaceX估值為2,100億美元，到了去年12月上次要約收購時，估值已飆至3,500億美元。

這宗交易再次凸顯該公司為全球最有價值的未上市公司之一，也是美國估值最高的未上市公司，媲美TikTok母公司字節跳動、以及OpenAI。若與上市公司相比，SpaceX最新估值，與標普500指數的前20大上市公司不相上下，甚至超越美國銀行與P&G等大型企業。

SpaceX本次售股情況顯示，投資人無視SpaceX風險，如失去政府合約等。馬斯克最近與美國總統川普公開決裂，部分投資人憂慮川普恐對SpaceX開刀。

SpaceX的高估值也反映多項因素，如星鏈衛星網路迅速成長，據悉占SpaceX年度營收的一半以上；而星艦計畫也締造多個里程碑。