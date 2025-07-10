蘋果營運長威廉斯7月卸任 一度被視為呼聲最高的庫克接班人選

蘋果（Apple）營運長、曾一度被外界視為執行長庫克呼聲最高接班人選的威廉斯（Jeff Williams）即將退休，結束在蘋果27年的職涯。

蘋果8日宣布，威廉斯本月稍晚將卸下營運長一職，今年底正式退休，退休前威廉斯會繼續監督設計團隊，並管理健康事業。蘋果現任營運資深副總裁薩比汗（Sabih Khan）將接替威廉斯出任營運長，蘋果設計團隊未來將改為直接向庫克報告。

1998年進入蘋果的威廉斯，是蘋果打造供應鏈要角，協助引進一些重要長期供應商，例如生產蘋果最先進晶片的台積電（2330）。2017年台積電舉行30周年慶時，威廉斯曾率領多位蘋果一級主管來台共襄盛舉。現年59歲的薩比汗已為蘋果效力30年，年資比威廉斯更長，2019年以來他持續掌管蘋果供應鏈、採購與物流。

庫克在聲明中說：「從我還回想得起那一刻開始，傑夫（威廉斯名字） 就一直與我共事，沒有他就沒有今天的蘋果。威廉斯協助打造備受全球景仰的跨國供應鏈、推出Apple Watch並監督開發，以及擬定蘋果健康策略，他也以高度智慧、熱誠與奉獻領導蘋果世界級設計師團隊。」

威廉斯曾被視為可能接替庫克的人選，但威廉斯與庫克年齡相仿，且傾向較早退休，促使蘋果調整策略。彭博資訊曾報導，庫克退休後接任蘋果執行長的人選，如今以蘋果硬體工程資深副總裁特納斯可能性最高。

紐約時報引述曾與威廉斯共事人士說法報導，威廉斯退休並令人感到不意外。威廉斯近幾年工作壓力沉重，而且面臨把蘋果供應鏈從中國大陸移至印度的挑戰。另外，威廉斯也持續在第一線面對美國總統川普加徵關稅，以及要求蘋果返美生產的壓力。