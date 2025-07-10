默沙東百億美元併英生技商 Verona早盤暴漲20%

美國大藥廠Merck（默沙東）同意以大約100億美元的價碼，收購英國生技公司Verona Pharma，藉此擴充旗下呼吸道藥物陣容，以緩和暢銷抗癌藥專利保護即將到期可能導致的損失。

總部在紐澤西州的Merck在9日發布的聲明說，將以每1單位美國存託憑證（ADR）107美元的價格買下Verona，比這家英國生技公司8日收盤股價溢價23%。這項併購交易已獲雙方董事會支持。消息傳出後，Verona在美掛牌股票9日早盤暴漲20%。

根據彭博資訊彙編的數據，這是Merck數十年來規模第三大收購案，也是自2023年以108億美元買下生物製藥公司Prometheus Biosciences以來最大手筆的交易。

Merck暢銷治癌藥吉舒達（Keytruda）的專利，將於2028年到期，這款免疫療法藥物堪稱癌症治療上的一大支柱，已創下製藥業史上最暢銷產品紀錄。去年，吉舒達銷售額達295億美元，幾乎貢獻Merck全年營收的一半。一旦失去專利保護，營收可能陡降。

未雨綢繆起見，Merck正尋求讓盡可能多的病患轉向使用上較方便的吉舒達，一旦這款使用簡易版藥品獲監管當局批准即可轉換。該公司近來也一直收購新資產，藉此擴充旗下產品陣容，進而拓展營收基礎，以因應專利到期可能導致未來五年期間銷售額縮減180億美元的挑戰。

Verona目前正專注於研發一款稱為「Ohtuvayre」的吸入型非類固醇藥物，去年已獲美國監管局核可，用來治療慢性阻塞性肺病（COPD）。這種呼吸道發炎疾病導致呼吸阻塞，可能致命，數十年來未見創新療法。

此藥推出後，銷售情況優於預期，Jefferies分析師安德魯·蔡稱之為「史上最強的COPD新藥推出之一」。分析師估計，顛峰期的年銷售額至少10億美元，有人甚至認為可能突破40億美元。

隨著製藥公司賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）分別推出新藥，COPD已成為當前熱門市場。

Verona併入旗下，可讓Merck的呼吸道藥物事業如虎添翼。Merck已有一款預防新生兒感染呼吸道融合病毒（RSV）的藥物，最近剛獲准。Verona也正試驗用「Ohtuvayre」治療其他呼吸疾病的可能性，例如氣喘和囊腫性纖維化。