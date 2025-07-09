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台幣還會再強升一波？美元下半年恐續貶 策略師吐3大理由

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
在三大因素影響下，美元下半年可能進一步貶值。美聯社
在三大因素影響下，美元下半年可能進一步貶值。美聯社

剛寫下至少1970年代初期以來最差上半年表現的美元，下半年在三大因素影響下，可能還會進一步貶值。

洲際交易所（ICE）美元指數2025年前六個月下跌近11%，是1973年有紀錄以來最大上半年跌幅。1973年是布列敦森林體系（Bretton Woods）終於瓦解，允許貨幣在全球市場自由交易的一年，當時美國總統是尼克森。展望後市，華爾街策略師認為，美國聯準會（Fed）即將降息、國際投資人採取避險措施及川普政府默許「弱勢美元」政策，可能持續壓抑美元。

許多經濟學家與投資人原本預期，川普關稅將點燃新一波通膨，但截至目前為止官方數據未浮現這種跡象。芝加哥商業交易所集團（CME）數據顯示，隨著通膨持續降溫，交易員認為Fed最快9月可能降息，這可能導致美元面臨更強勁的逆風。

2008年金融危機落幕後美國股市大漲，表現遠優於大多數國際股市，資金流入美國金融市場導致全球投資人累積巨大美元曝險部位。以特定貨幣報告投資報酬率但買進以其他貨幣計價資產的投資人，通常會透過遠期合約等衍生性金融商品合約規避匯率風險。不過，由於美股和美元持續上漲，過去幾年採取匯率避險措施的美國股市和債券外國投資人少之又少。

然而，在國際股市表現強勁和美國總統川普關稅政策充滿不確定性影響下，投資人近來已改變心意。Jefferies外匯全球主管貝契特爾（Brad Bechtel）說：「有美元曝險部位的外國投資人將持續採取行動來防範美元風險，這將會是流淌不止的涓涓細流。」

另一方面，川普政府已擁抱經濟學家口中的「實質弱勢美元政策」。美元走貶將強化美國出口全球市場競爭力，與聚焦於重振美國製造業的川普一拍即合。不僅如此，美元貶值也可望拉抬美國大企業獲利，許多業者一大部分營收來自國外。

川普 投資人 美國 聯準會 關稅

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