晨星經理人減持陸股、日股 這些原因看好韓股成「亞股報酬王」

晨星（Morningstar）資產組合資深經理普瑞斯凱特（Mark Preskett）表示，他正賣出中國及日本股票，並增持南韓股票。他押注未來十年的韓股報酬，將稱冠新興市場及亞洲，以美元計算的年化報酬率，更將達到11%-12%。

他認為韓股的吸引力在於人工智慧（AI）熱潮相關的科技股，以及新政府將推動企業改革。儘管美國總統川普7日宣布，向南韓進口商品加徵25%關稅，但普瑞斯凱特並不感到擔憂。他認為兩國會在未來數周內，簽署某些協定。且美國未在現行的汽車關稅上再加碼，電子及製藥產業也得到豁免，這些都使其對韓股前景持正面態度。

韓股大盤指數Kospi今年上漲超過30%，為世界表現最佳股市之一。新任總統李在明更致力於改善企業治理標準，並增加股票價值。就在他當選總統前後的5、6月間，共有約30億美元的全球資金湧入韓國資產。

普瑞斯凱特也說，南韓政府透過「企業價值提升」計畫，推動企業治理改革法制化，也令人感到鼓舞；上周國會通過修法，將有助減輕外界對韓企的長期疑慮，包含少數股東權益、及家族財閥壟斷等問題。

在個股中，普瑞斯凱特看好SK海力士及三星電子股票，因這兩家公司均為高頻寬記憶體（HBM）晶片的製造業者，HBM對AI至關重要。並說，以上兩支股價均被低估，即使三星股價今年已上漲14%，SK海力士也大漲了62%。

但就算排除關稅，南韓市場仍有風險，特別是要企業支持政府計畫。而去年12月前總統尹錫悅宣布戒嚴，引發市場動盪，投資人亦對此記憶猶新。