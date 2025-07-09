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SiPearl是什麼公司？跟台積有關？還能吸引國泰創投、安謀投資

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國AI晶片新創SiPearl完成1.3億歐元（1.52億美元）A輪融資，預計將資金用於生產旗下號稱是「歐洲迄今設計最複雜的一款處理器」的AI晶片Rhea1。照片取自SiPearl官網
法國AI晶片新創SiPearl完成1.3億歐元（1.52億美元）A輪融資，預計將資金用於生產旗下號稱是「歐洲迄今設計最複雜的一款處理器」的AI晶片Rhea1。照片取自SiPearl官網

法國人工智慧（AI）晶片新創公司SiPearl已完成1.3億歐元（1.52億美元）的A輪融資，由台灣富豪蔡宏圖掌舵的國泰金控旗下國泰創投，也參與其中。

SiPearl 8日發布聲明表示，這起募資是國泰創投在法國投資首例，也是歐洲無廠半導體產業迄今規模最大的A輪融資。其他參與這輪募資的投資者，包含軟銀旗下安謀（Arm）、歐洲創新委員會基金（European Innovation Council Fund）、法國國營基金French Tech Souveraineté，以及法國IT業者源訊（Atos）。

SiPearl表示，將以此次募得資金生產旗下AI晶片Rhea1。SiPearl稱，Rhea1是建立在Arm架構上的中央處理器（CPU），用於超級電腦和AI推理，是「歐洲迄今設計最複雜的一款處理器」。

SiPearl指出，Rhea1晶片已於數周前完成設計定案（tape-out），交由台積電代工，預計明年初可提供樣品測試。這款晶片將部署在德國政府資助的Jupiter超級電腦，用於工程、材料科學及暗物質研究等領域。

SiPearl創辦人暨執行長諾頓（Philippe Notton）表示，「該晶片設計定案，顯示歐洲已有能力挑戰該領域非歐系的領先者」。

諾頓曾在意法半導體（STMicroelectronics）和2013年併入聯發科的晨星半導體擔任工程師。他說，SiPearl選擇和台灣建立合作關係，是因為「歐洲在全球半導體生態系中，需要強大且自主的夥伴」，而台灣正是「該產業在全球的領先者」。

國泰創投副總經理Stanley Yu表示，投資SiPearl是因為該公司是「全球少數從創立之初，就致力於解決現代資料中心在算力和能源效率方面挑戰的半導體設計公司」。

半導體 法國

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