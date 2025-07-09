快訊

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮燒不完！NVIDIA市值破天荒站上4兆美元 為史上第一家

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達市值9日早盤突破4兆美元大關。路透社
輝達市值9日早盤突破4兆美元大關。路透社

隨著生成式人工智慧（AI）熱潮促使投資人持續敲進AI硬體製造商輝達NVIDIA）股票，輝達市值9日早盤突破4兆美元大關，是史上第一家寫下這個里程碑的公司。

輝達股價9日早盤上漲2.6%，報164.22美元，市值攀升至4.01兆美元；台積電ADR同步走高，上漲1.8%至231.9美元。

輝達市值首次突破2兆美元關卡是在2024年2月，首度站上3兆美元則是在2024年6月。

AI NVIDIA 台積電 投資人 輝達

延伸閱讀

美股早盤／等川普關稅開獎 三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

押寶台積電6月營收樂觀「買盤進場」 台指期夜盤衝22,500

仁寶營收／6月605億元、月增5% 拚 AI、車用重返成長態勢

台光電股價最慘5元22年後叩關千金股 如何讓輝達沒它不行？鐵血掌門經營心法解密

相關新聞

AI熱潮燒不完！NVIDIA市值破天荒站上4兆美元 為史上第一家

隨著生成式人工智慧（AI）熱潮促使投資人持續敲進AI硬體製造商輝達（NVIDIA）股票，輝達市值9日早盤突破4兆美元大關...

美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

全球投資人都在等待美國總統川普公布最新的關稅之際，美股9日早盤小漲，道瓊工業指數漲233點，或0.5%；標普500和那斯...

台幣還會再強升一波？美元下半年恐續貶 策略師吐3大理由

剛寫下至少1970年代初期以來最差上半年表現的美元，下半年在三大因素影響下，可能還會進一步貶值。

晨星經理人減持陸股、日股 這些原因看好韓股成「亞股報酬王」

晨星（Morningstar）資產組合資深經理普瑞斯凱特（Mark Preskett）表示，他正賣出中國及日本股票，並增...

SiPearl是什麼公司？跟台積有關？還能吸引國泰創投、安謀投資

法國人工智慧（AI）晶片新創公司SiPearl已完成1.3億歐元（1.52億美元）的A輪融資，由台灣富豪蔡宏圖掌舵的國泰...

AI需求夯 安謀：資料中心客戶 2021年來成長14倍

安謀（Arm）告訴路透，採用安謀架構晶片的資料中心客戶，自2021年起已成長至7萬名，躍增了14倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。