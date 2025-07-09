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AI熱潮燒不完！NVIDIA市值破天荒站上4兆美元 為史上第一家
隨著生成式人工智慧（AI）熱潮促使投資人持續敲進AI硬體製造商輝達（NVIDIA）股票，輝達市值9日早盤突破4兆美元大關，是史上第一家寫下這個里程碑的公司。
輝達股價9日早盤上漲2.6%，報164.22美元，市值攀升至4.01兆美元；台積電ADR同步走高，上漲1.8%至231.9美元。
輝達市值首次突破2兆美元關卡是在2024年2月，首度站上3兆美元則是在2024年6月。
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